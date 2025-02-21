Как правильно варить свиной язык: полезные советы

Отваренный язык можно подавать в "чистом" виде, а можно добавить его в салат.

Related video

Свиной язык – продукт, который не только используется для приготовления заливного, но и для приготовления салатов. Для этого его отваривают, и только потом чистят и нарезают. Однако многие хозяйки сталкиваются с тем, что зачастую язык получается либо недоваренный, либо переваренный, что делает его твердым. Кулинарный блогер Ольга Головина рассказала, как правильно сварить язык, чтобы он был мягким и вкусным.

Перед тем, как отправить язык в кастрюлю, его необходимо промыть под проточной водой. Затем положить его в кипящую воду, проварить 10-12 минут. Затем воду слить, язык снова промыть. Далее залить его холодной водой, добавить целую луковицу, лавровый лист, перец горошком, соль и варить на маленьком огне 1,5-2 часа.

Готовый язык можно оставить остывать в бульоне, где он варился.

Затем его чистят и нарезают порционными кусками. Он вкусен с горчицей или хреном со сметаной. Для салата язык режут мелкими кубиками.

Свиной язык – это не только вкусно, но еще и очень полезно. Он богат витаминами группы В (В2, В5, В6, В12), положительно влияет на работу нервной системы и поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей. В нем содержатся минералы, такие как железо – важное для кроветворения, цинк и магний, поддерживающие иммунитет.

Читайте также:

Летний салат с языком: простой рецепт праздничного блюда

Необычно и вкусно. Рецепт оригинального оливье с языком и печеным картофелем

Как правильно варить холодец