За ситуацію на фронті відповідають не тільки військові, але й Кабмін, — експерт про ситуацію в ЗСУ (відео)

Без потужного українського ВПК та адміністративних змін ЗСУ не можуть бути успішними. В плані менеджменту Міноборони залишається на радянському рівні, вважає Ігор Козій.

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В будь-яких випадках вдалого наступу або покидання ділянок фронту є заслуга чи провина не тільки Міноборони, але й Кабміну України. Завжди треба питати у прем'єр-міністра, скільки й чого він віддав міністерству оборони та чи було цього достатньо. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий експерт Ігор Козій.

За його словами, є гарний приклад у США, коли президент країни запрошує на зустріч свого міністра оборони, то разом з ним запрошується й начальник комітету військових штабів. Розмова відбувається відразу з обома і кулуарних розмов не відбувається.

"В такому випадку вся картина стає зрозумілою та об'єктивною, — акцентує експерт. — А в Україні є можливість для різних кулуарних інтриг. Тому втрата позицій чи ділянок фронту відбувається не через зняття когось з керівництва, а саме адміністративна проблема Міноборони, яке поки що нездатне налагодити нормальну кадрову політику".

На цей момент можна вважати в адміністративному плані, що Україна — маленька радянська армія, що воює з великою радянською армією РФ, зазначає Ігор Козій. У нас подібна до росіян система управління, хоча в Україні трішки змінились декорації, але танки замінили на дрони, але менеджмент залишився зі старим світоглядом.

"В Україні 30 років руйнувалась стара недолуга система оборони, але замість неї до повномасштабного вторгнення практично не будувалась нова система, — каже військовий експерт. — Наприклад і досі невідомо, чому після відвідування високопосадовцями Сумщини там зник завод, що займався розробкою та випуском пороху. Зникло багато військових підприємств у Харківській області".

Звичайно, Янукович додав і свій руйнівний внесок в цю проблему, але до нього це робили й інші, відзначає Козій. Все це призвело до результату, що люди гинуть, а зброї невистачає.

Експерт впевнений, що Україні сьогодні вкрай потрібно створення потужної оборонної промисловості спільно з іншими членами НАТО. Проте безпекою таких підприємств мають опікуватись потужне контррозвідувальне товариство, сили протиповітряної оборони та активна робота українських ЗМІ за кордоном.

Раніше Фокус повідомляв, що Сили оборони відійшли від села Крохмальне на Куп'янському напрямку. При цьому істотних змін на фронті після цього чекати не потрібно.