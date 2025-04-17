6 мільйонів снарядів від Пхеньяна: як КНДР підтримує російську агресію в Україні

КНДР стала ключовим постачальником боєприпасів та зброї для російської армії, включаючи артилерійські снаряди та самохідні установки. Фокус з'ясував, як саме ця співпраця впливає на хід війни та чи може Україна протидіяти північнокорейським постачанням на фронт.

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Нещодавні дослідження журналістів Reuters показала, що КНДР для Росії є основним виробничим центром зброї. Журналісти агентства спільно з аналітиками британського Open Source Centre відстежили за супутниковими знімками 64 великі морські постачання боєприпасів із КНДР до Росії протягом останніх 20 місяців. За цей час, за їхніми підрахунками, було перевезено від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів (122-мм і 152-мм), що становить половину боєприпасів, необхідних РФ на фронті.

Постачання зброї з КНДР через РФ до фронту

Чому Росія закупає у КНДР снаряди для війни

За словами військового експерта Павла Нарожного, незважаючи на розміри промислового виробництва, Росія поки не здатна налагодити масштабне виробництво снарядів. На сьогодні пік всього російського виробництва артилерійських снарядів може доходити до 2 млн одиниць на рік. З них нове виробництво — приблизно 1,2-1,5 млн. До 500 тисяч снарядів становить так званий процес відновлення. Коли російські оборонні підприємства беруть зі своїх старих радянських складів снаряди, які в будь-яких умовах зберігалися, та замінюють їх складові – порох, вибухову речовину, підривники. І це найоптимістичніша цифра. Також КНДР проводить розширення виробництва снарядів під потреби РФ.

"І десь приблизно 1 млн снарядів на рік їм постачає Кім Чен Ин. Чому так? По-перше, у них однакові з Росією радянські калібри артилерії. І цих снарядів у них на складах дуже багато. Однак величезні питання по якості цих північнокорейських снарядів. Вони вибухають в їх артилерійських системах, рвуть стволи, виникають будь-які аварійні ситуації. Але кількість переважає якість", — зазначив експерт.

Військовий експерт Олег Жданов з огляду на таку кількість снарядів, заявив, що завдяки цьому Росія дозволяє собі до 7 тис. артилерійських обстрілів українських позицій на добу. В окремі дні зафіксовано 6200–6600 обстрілів.

"За оцінками аналітичних центрів та OSINT-дослідників, наразі до 60% боєприпасів, які використовує російська артилерія, походять саме з Північної Кореї. Це надзвичайно серйозний внесок у підтримку воєнних дій РФ", — каже Фокусу Жданов.

Також військовий експерт наголосив, що таку масштабну допомогу Північна Корея могла надати лише за сприяння Китаю. Самостійно КНДР навряд чи має такі ресурси.

Яку зброю Північна Корея надає російській армії

Крім снарядів, КНДР продає Росії самохідні артилерійські установки "Коксан" з калібром, 170 мм. Одну з них нещодавно вполював український FPV-дрон.

"Це свідчить про нестачу артилерійських систем у росіян, і нестачу снарядів. Тобто вони готові брати будь-які екзотичні системи, будь-які снаряди, щоб якось стріляти", — розповів Павло Нарожний.

За даними Олега Жданова, КНДР передавала Росії артилерію радянського зразка — зокрема, 122-мм гаубиці Д-30.

Найнебезпечнішою експерти вважають саме північнокорейські балістичні ракети KN-23. За словами Нарожного, це корейська копія російського "Іскандер-М". Вона має надзвукову швидкість. Перші версії ракети, які були поставлені в Україну були дуже неточні. Вони часто промазували або могли просто впасти.

"Ми їх успішно збивали, але росіяни з північними корейцями модифікували ці ракети. Зокрема розробники поставили інші системи навігації. Наші вже не можуть їх відрізнити від "Іскандеру", — підкреслив експерт.

КНДР передавала Росії артилерію радянського зразка — зокрема, 122-мм гаубиці Д-30

КНДР постачає не лише зброю: скільки корейці в рядах російської армії

За словами Нарожного, перша партія північнокорейських солдатів складала 6 тисяч людей.

"Вони були дуже малограмотні, але високомотивовані. Вони були готові помирати у великих кількостях, адже їхні мізки були промиті. Це була еліта північнокорейської армії — спецпризначенці, які воювали за старими звичками. Вони робили величезну кількість помилок. В атаку вони йшли групами по 20-30 осіб, не розуміючи, як діяти проти дронів. Також вони добивали поранених, щоб ті не потрапили в полон", — зазначив експерт.

Остання партія корейців – близько 2 тисяч людей складають різнороби, яких кинути на заміну інженерним військам. Однак їх кидають у піхоту через нестачу особового складу.

Олег Жданов називає втрати північнокорейських солдатів у російській армії до 4 тисяч людей.

"Також з'являлася, хоча й не підтверджена, інформація, що готується нова партія — до 3 тисяч військовослужбовців для відправлення у РФ", — зазначив військовий експерт.

Як протидіяти Україні постачанням зброї та військових з КНДР

На думку військового експерта, генерал-лейтенанта Ігоря Романенко, в України немає можливості знищувати північнокорейські снаряди та зброю на основних етапах логістики.

"Постачання здійснюється через усю територію Росії, аж до фронту. Озброєння накопичується біля лінії бойових дій — і саме там, на останніх етапах логістики, варто завдавати удари. Крім того, нашим спецструктурам, якщо є можливість, потрібно діяти ще на початку ланцюга — тобто там, де озброєння виробляється, зберігається, транспортується. І на кожному з цих етапів — якщо дозволяють ресурси — потрібно організовувати диверсії, підриви, знищення складів тощо", — зазначив експерт у розмові з Фокусом.

У цьому надзвичайно роль відіграє українська розвідка.

Олег Жданов найефективнішим вважає саме дипломатичний шлях вирішення проблема, а саме тиск Китаю на Північну Корею.

"Але дипломатичні відносини між Україною та КНР залишаються дуже слабкими. Півтора року у нас взагалі не було посла в Китаї. Нинішній посол формально призначений, але його діяльність майже непомітна. У підсумку — без конструктивних відносин із Пекіном ми не маємо жодного важеля впливу на Пхеньян", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, солдати Північної Кореї у боях в Курській області РФ навчилися тактики ведення сучасної війни, і в поєднанні з ідеологічним запалом це зробило їх небезпечним супротивником для бійців Збройних сил України.

Також Німецький телеканал ZDF 4 квітня повідомляв, що солдати КНДР можуть долучитися до боїв на території України. На підготовку імовірного російського наступу в Запорізькій і Херсонській областях вказує перекидання північнокорейських самохідних артилерійських установок "Коксан" з Криму.