Від Київської телевежі до Дніпра: як Росія нищить українські ЗМІ з 2022 року

В ніч на 18 листопада російський "Шахед" влучив у будівлю "Суспільне Дніпро": вигоріла студія, пошкоджена телевежа. Це вже не перша пряма атака Росії на українські медіа за час повномасштабної війни. Фокус проаналізував попередні атаки РФ — від Київської телевежі біля Бабиного Яру до двічі розбитого FREEДОМ і дізнався, чи продовжить армія РФ атакувати українські ЗМІ.

17 листопада близько 22:30 Дніпро атакували російські "Шахеди". Один із дронів влучив у будівлю "Суспільне Дніпро" регіональної дирекції "Суспільне Донбас" та "Українське Радіо Дніпро": вибито вікна й двері, пошкоджено дах та перекриття. Крім того, була пошкоджена телевежа.

На щастя, в редакції нікого не було.

Також менеджерка "Суспільне Дніпро" Катерина Лисюк додала, що внаслідок удару російськими дронами повністю вигоріла студія «Суспільного» у Дніпрі.

«Ми не можемо зараз потрапити на другий поверх і оцінити масштаби руйнувань, тому що є певні перешкоди. Головне, на чому ми акцентуємо, це те, що всі наші співробітники живі і не ушкоджені. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо виходити в прямі ефіри першого каналу і працюємо на всіх наших діджитал-платформах «Суспільне Дніпро», намагаємось в найкоротші строки відновити повністю нашу роботу», — сказав у коментарі Суспільному головний редактор Суспільне Дніпро Євген Педашенко.

Удари по Київський та Харківській телевежах: як Росія раніше атакувала українські ЗМІ

Це не перша атака російської зброї проти українських ЗМІ. За даними Reporters Without Borders (RSF), з перших днів війни РФ цілеспрямовано нищила телевізійну інфраструктуру, що призвело до відключення щонайменше 32 телеканалів і десятків радіостанцій. Ці атаки кваліфікуються як воєнні злочини, і RSF звернулася до Міжнародного кримінального суду з позовом проти Росії.

Перші удари припали на телекомунікаційну інфраструктуру. 1 березня 2022 року російські ракети двічі вдарили по Київській телевежі біля метро «Дорогожичі». За даними ДСНС, у результаті атаки загинуло 5 людей, ще 5 поранено. Один зі снарядів упав біля меморіалу «Бабин Яр».

Удар припав по апаратній телевежі, через що частково припинено мовлення низки українських телеканалів. 385-метрова споруда — найвища в Україні — зазнала серйозних пошкоджень, проте остаточно не зруйнована.

За кілька годин до атаки Міноборони РФ публічно заявило про намір завдавати «високоточних ударів» по «технологічних об’єктах СБУ та 72-го центру інформаційно-психологічних операцій» у Києві, пояснюючи це нібито «інформаційними атаками» з боку України. Фактично удар був спрямований на цивільний об’єкт телекомунікаційної інфраструктури.

Також РФ двічі атакувала Харківську телевежу. У березні 2022 року бомбардувальник Су-34 поцілив на вежу вісьмома авіабомбами ФАБ-500, але тоді її відремонтували. 22 квітня 2024 року о 16:40 ракета ЗС РФ влучила у телевежу, зруйнувавши верхню секцію. Споруда «вкоротилась» зі 240 до 140 метрів — саме на цій позначці починався монтаж 13 десятитонних блоків вертольотами у 1980-х. Цифрове телебачення в регіоні припинено. Відновлення можливе лише після війни через складність монтажу.

Також двічі зазнавав атаки офіс телеканалу FREEДОМ. Першого разу це відбулося 12 лютого 2025 року, коли Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами. Тоді в офісі телеканалу були пошкоджені вікна та робоче обладнання.

Другий раз у ніч на 6 квітня 2025 року російська ракета влучила в бізнес-центр у Києві, де розташовані студії каналу. Було знищено новий ньюзрум та студію FREEДОМ, що відновлювалась після удару 12 лютого. Пошкоджено офіси каналів «Дім», UATV (англійською, іспанською, арабською, португальською), The Gaze та сервісні служби.

Три верхні поверхи зруйновано, нижні непридатні до експлуатації. Жертв на щастя, вдалося уникнути, а мовлення каналу продовжується з резервної студії.

Удар по офісу «Суспільного» у Дніпрі: чи будуть повторюватись такі атаки надалі

Військовий журналіст та експерт Денис Попович в коментарі Фокусу наголосив: обстріл редакції «Суспільне Дніпро» 17 листопада — не випадковість, а свідома спроба ворога знищити український інформаційний простір.

«Суспільне — найбільший національний мовник, який щоденно доносить правду про війну мільйонам українців і глядачам за кордоном. Раніше росіяни вже били по київських студіях телеканалу Freedom та інших ЗМІ, включно з іноземними. FREEДОМ — це потужний проукраїнський голос російською мовою, який руйнує кремлівські наративи. Тому такі удари — цілеспрямовані», — пояснює Попович.

За його словами, кожне медіа, яке транслює українську позицію, перебуває під прицілом. «Інформація — це зброя. І не виключено, що такі удари будуть повторюватись», - підсумував експерт.

