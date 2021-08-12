Стосунки Меган Маркл і Кейт Міддлтон дуже змінилися, — ЗМІ

Народження другої дитини в Меган Маркл переломло ситуацію між двома герцогинями, які все частіше листуються, обговорюючи питання материнства, і навіть чекають зустрічі.

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон і дружина принца Гаррі Меган Маркл почали шлях до примирення після того, як стосунки між ними зіпсувалися через "Мегзіт", а потім — і через одкровення герцогині Сассекської американській телеведучій Опрі Вінфрі, повідомляє Us Weekly.

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Видання, посилаючись на своє джерело, пише, що ситуацію змінило народження другої дитини в Меган і щира підтримка герцогині Кембриджської.

"Меган і Кейт насправді дуже добре ладнають і частіше спілкуються. Їхні стосунки ніколи не були такими близькими. І тепер вони ближчі, ніж будь-коли, і працюють над своїми стосунками заради сім'ї. Вони перебувають у кращому положенні й обмінюються повідомленнями з моменту народження Лілібет. Кейт і Меган пов'язані обома дочками та не можуть дочекатися зустрічі всіх кузенів", — повідомив виданню інсайдер, знайомий із ситуацією в королівській родині.

Інше джерело підтвердило, що Кейт стала більше спілкуватися з Меган із тих пір, як народилася Лілібет. Вона не тільки надсилає записки, але й радує Меган подарунками.

[ + – ] Кейт Міддлтон і Меган Маркл до "Мегзіту" намагалися дружити Фото: Getty Images

Як відомо, у герцогів Кембриджських останнім часом стосунки з принцом Гаррі та його дружиною були дуже непрості. Інтерв'ю, дане герцогами Сассекськими каналу CBS у березні цього року, ще більше розділило братів, і навіть на похоронах принца Філіпа вони вели себе відчужено, не дивлячись на спроби Кейт якось згладити обстановку. Старший брат упевнений, що Гаррі зайшов занадто далеко.

Таку поведінку принца Вільяма ЗМІ пояснили тим, що він був щиро засмучений через звинувачення королівської сім'ї в расизмі, а також через те, що в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган зачепила його дружину, розповівши, що та нібито змусила її плакати перед її весіллям .

"Брати відчувають справжню неприязнь один до одного, і це поширилося на стосунки Меган і Кейт, через що їм дуже важко бути друзями або навіть просто спілкуватися", — писала преса. Однак чотири місяці потому таблоїди повідомили, що дружини принців залишили інцидент у минулому, вважаючи, що згадувати подібне — "марна трата енергії", і вирішили спробувати все виправити.

Нагадаємо, в день 40-річчя Меган Маркл Букінгемський палац привітав її з ювілеєм. Серед тих, хто послав їй привітання, були королева, герцоги Кембриджські, принц Чарльз із дружиною та принцеса Євгенія.