Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон очень изменились, – СМИ

Рождение второго ребенка у Меган Маркл преломило ситуацию между двумя герцогинями, которые все чаще переписываются, обсуждая вопросы материнства, и даже ждут встречи.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруга принца Гарри Меган Маркл начали путь к примирению после того, как отношения между ними испортились из-за "Мэгзита", а затем – и из-за откровений герцогини Сассекской американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает Us Weekly.

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Издание, ссылаясь на свой источник, пишет, что ситуацию изменило рождение второго ребенка у Меган и искренняя поддержка герцогини Кембриджской.

"Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и чаще общаются. Их отношения никогда не были такими близкими. И теперь они ближе, чем когда-либо, и работают над своими отношениями ради семьи. Они находятся в лучшем положении и обмениваются сообщениями с момента рождения Лилибет. Кейт и Меган связаны обеими дочерьми и не могут дождаться встречи всех кузенов", – сообщил изданию инсайдер, знакомый с ситуацией в королевской семье.

Другой источник подтвердил, что Кейт стала больше общаться с Меган с тех пор, как родилась Лилибет. Она не только присылает записки, но и радует Меган подарками.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл до "Мэгзита" пытались дружить Фото: Getty Images

Как известно, у герцогов Кембриджских в последнее время отношения с принцем Гарри и его женой были очень непростые. Интервью, данное герцогами Сассекскими каналу CBS в марте этого года, еще больше разделило братьев, и даже на похоронах принца Филиппа они вели себя отчужденно, несмотря на попытки Кейт как-то сгладить обстановку. Старший брат уверен, что Гарри зашел слишком далеко.

Такое поведение принца Уильяма СМИ объяснили тем, что он был искренне расстроен из-за обвинений королевской семьи в расизме, а также из-за того, что в интервью Опре Уинфри Меган задела его жену, рассказав, что та якобы заставила ее плакать перед ее свадьбой.

"Братья испытывают настоящую неприязнь друг к другу, и это распространилось на отношения Меган и Кейт, из-за чего им очень трудно быть друзьями или даже просто общаться", – писала пресса. Однако четыре месяца спустя таблоиды сообщили, что жены принцев оставили инцидент в прошлом, считая, что вспоминать подобное – "пустая трата энергии", и решили попробовать все исправить.

Напомним, в день 40-летия Меган Маркл Букингемский дворец поздравил ее с юбилеем. Среди тех, кто послал ей поздравления, были королева, герцоги Кембриджские, принц Чарльз с женой и принцесса Евгения.