Мадонна спровокувала новий скандал навколо своїх еротичних фото

Це не перший публічний конфлікт поп-діви через провокаційні знімки.

Напередодні 47-річний репер Неллі прокоментував нові відверті фото Мадонни, якими 63-річна поп-діва поділилася у своєму Instagram з 17,5 мільйонами фоловерів. Музикант порадив "прикритися" співачці, яка раніше публічно посварилася з репером 50 Cent, який назвав її 63-річною незайманою дівою через доволі відверті фото.

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На свіжих знімках Мадонна позує біля та на розкішній машині в чорній спідній білизні та кашкеті, колготках у сіточку та подовженій куртці з вишивкою, на якій пише "Бог береже королеву".

[ + – ] Чергова порція провокаційних знімків від Мадонни

"Деякі речі краще не виставляти напоказ, а залишати прикритими", — прокоментував карусель відвертих фото 47-річний американський репер.

[ + – ] Нова фотосесія 63-річної Мадонни Фото: madonna [ + – ] Нова фотосесія 63-річної Мадонни Фото: madonna

Проте прихильники 63-річної знаменитості почали захищати свого кумира та пояснювати, що у 2022 році ми маємо повне право виставляти, що захочемо та куди захочемо, а Мадонною варто захоплюватися, адже у свій вік вона виглядає набагато краще, ніж деякі двадцятирічні.

Раніше Фокус писав про побачення Мадонни та її молодого бойфренда, танцівника Ахламаліка Вільямса, на яке вона прийшла в піжамному комплекті.

Нагадаємо, нова кохана репера Каньє Веста, акторка Джулія Фокс зніметься в байопіку про Мадонну. Знаменитості уже провели вечірку-зустріч, на якій обговорили подальшу співпрацю.