Екс-"ангел" Victoria's Secret показала тримісячну доньку Джейсона Стейтема

Попри такий юний вік, маля вже подорожує разом з батьками.

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35-річна британська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі та її 54-річний коханий, актор Джейсон Стейтем вирушили на Каннський кінофестиваль, взявши з собою у Францію тримісячну Ізабеллу Джеймс. Відповідними фото та відео вона поділилася на сторінці в Instagram.

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Одним із найцікавіших знімків є кадр, де зображено актора, який несе до трапу приватного літака свою дочку в дитячому кріслі-переносці.

Пара зупинилася у французькому готелі Hôtel du Cap-Eden-Roc. Роузі показала підписникам, як годує дівчинку грудьми, а також поділилася моментами перельоту та краєвидами за вікном.

Попри те, що Джейсон і Роузі дуже потайливі у всьому, що стосується їхньої родини, модель все ж таки дозволяє собі публікувати фото Ізабелли, а також показує публіці маленького сина.

Гантінгтон-Вайтлі оголосила про народження доньки 8 лютого разом з ім'ям малюка. Тільки через місяць шанувальники вперше побачили новонароджену, хоча на той час модель не показувала обличчя дитини.

Актор і одна з "янголів" Victoria's Secret побралися ще у 2010 році, а офіційно одружилися в січні 2016 року, проте самої церемонії весілля поки не було. Чому Стетхем досі не повів Роузі під вінець у присутності сотень гостей, для багатьох залишається загадкою, проте сама красуня з цього приводу особливо не переживає і вважає себе щасливою.

"Моя сім'я — мій пріоритет. Сім'я завжди на першому місці", — заявила вона.