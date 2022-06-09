Брітні Спірс і Сем Асгарі назвали несподівану дату весілля

На церемонії не буде батьків та сестри нареченої.

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Американська співачка Брітні Спірс та її коханий Сем Асгарі одружаться 10 червня у присутності приблизно сотні гостей, а церемонія буде "інтимною", повідомляє TMZ із посиланням на свої джерела.

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Відомо, що на одруженні буде присутній брат артистки Браян, а ось її батьки та сестра Джеймі Лінн не запрошені. Наразі ще не відомо, хто поведе Брітні до вівтаря, ця деталь "ще опрацьовується".

Незадовго до появи інформації про дату весілля Спірс "засвітила" у сторіс свіжий манікюр, який багато хто вважав підготовкою до заходу.

[ + – ] Брітні Спірс похвалилася новим манікюром, який багато хто розцінив як весільний Фото: Скриншот

Про заручини пари стало відомо ще у вересні минулого року. Незабаром артистка похвалилася каблучкою, яку подарував їй наречений. Вінчальне вбрання для співачки шиє Донателла Версаче, і Брітні одного разу показала на своїй сторінці в соцмережі фату, на якій сиділа кішка.

За цей час закохані встигли злітати відпочити в Кабо, Канкун, Лас-Вегас і на Гаваї, де вони каталися на гідроциклах, бронювали розкішні люкси й обідали у наймодніших ресторанах.

Навіть статус нареченої не завадив Спірс і далі публікувати знімки, де вона позує абсолютно голою, прикриваючи інтимні місця наклейками.

Тим часом у ЗМІ продовжують ширитися чутки про те, що між майбутнім подружжям обговорюється шлюбний контракт. Зокрема, Асгарі попросив юристів внести несподіваний пункт у документ. У разі розлучення він хоче отримати $5 млн за кожен рік прожитий у шлюбі зі співачкою, статки якої оцінюються в $70 млн. Багато хто вже запідозрив його в меркантильності та радить Спірс не поспішати підписувати документи, які можуть розорити її.

Раніше ми повідомляли про те, що Брітні Спірс, яка втішила шанувальників новиною про вагітність, втратила дитину. Однак вона швидко оговталася і вже невдовзі поділилася єдиною порцією "голих" фото.