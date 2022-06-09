Бритни Спирс и Сэм Асгари назвали неожиданную дату свадьбы

На церемонии не будет родителей и сестры невесты.

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Американская певица Бритни Спирс и ее возлюбленный Сэм Асгари поженятся 10 июня в присутствии приблизительно сотни гостей, а церемония будет "интимной", сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.

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Известно, что на бракосочетании будет присутствовать брат артистки Брайан, а вот ее родители и сестра Джейми Линн не приглашены. На данный момент еще неясно, кто поведет Бритни к алтарю, эта деталь "еще прорабатывается".

Незадолго до появления информации о дате свадьбы Спирс "засветила" в сторис свежий маникюр, который многие посчитали подготовкой к мероприятию.

[ + – ] Бритни Спирс похвасталась новым маникюром, который многие расценили как свадебный Фото: Скриншот

О помолвке пары стало известно еще в сентябре прошлого года. Вскоре артистка похвасталась кольцом, которое ей подарил жених. Подвенечный наряд для певицы шьет Донателла Версаче, и Бритни однажды показала на своей странице в соцсети фату, на которой сидела кошка.

За это время влюбленные успели слетать одохнуть в Кабо, Канкун, Лас-Вегас и на Гавайи, где они катались на гидроциклах, бронировали роскошные люксы и обедали в самых модных ресторанах.

Даже статус невесты не помешал Спирс и дальше публиковать снимки, где она позирует абсолютно голой, прикрывая интимные места наклейками.

Тем временем в СМИ продолжают циркулировать слухи о том, что между будущими супругами обсуждается брачный контракт. В частности, Асгари попросил юристов внести неожиданный пункт в документ. В случае развода он хочет получить $5 млн за каждый год прожитый в браке с певицей, состояние которой оценивается в $70 млн. Многие уже заподозрили его в меркантильности и советуют Спирс не спешить подписывать документы, которые могут разорить ее.

Ранее мы сообщали о том, что Бритни Спирс, обрадовавшая поклонников новостью о беременности, потеряла ребенка. Однако она быстро оправилась и уже вскоре поделилась оередной порцией "голых" фото.