Бритни Спирс полностью оголилась ради снимков в Instagram и закрыла комментарии (фото)

Звезда сделала фотографии в ванной и прикрыла свои части тела при помощи эмоджи. Перед этим артистка похвасталась, что выпила свой первый за 13 лет бокал вина.

Американская поп-звезда Бритни Спирс выложила в сеть два поста, на которых она предстала почти полностью оголенной. Снимки артистка опубликовала в своем Instagram в четверг, 6 января.

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Певица выложила на своем аккаунте в соцсети два снимка, сделанных в зеркало. При этом звезда мировой поп-сцены осталась в одних чулках. Для того, чтобы избежать их удаления из Instagram, Бритни пришлось использовать эмоджи цветка и сердца, которыми она закрыла свои оголенные части тела. Судя по снимкам, они были сделаны в ванной.

Свою публикацию певица подписала так: "Свободная женская энергия никогда не ощущалась лучше 🎀".

Примечательно, что ранее исполнительница рассказала своим подписчикам, что впервые за долгое время смогла позволить себе выпить бокал вина.

"Я сходила на ужин в очень приятное заведение в Лос-Анджелесе… Я выпила свой первый бокал вина за 13 лет. Я никогда в жизни не чувствовала такой сексуальной, как в том ресторане (…) Это был один из самых волшебных опытов в моей жизни и я никогда его не забуду", — написала артистка.

Комментарии к постам исполнительницы на данный момент отключены. Несколькими днями ранее Бритни пожаловалась, что под ее постами пользователи сети оставляют много злобных реакций.

2 декабря ушедшего года Бритни Спирс исполнилось 40 лет.

Напомним, 13 ноября суд в Лос-Анджелесе окончательно отстранил Джейми Спирса, отца Бритни Спирс, от опеки над дочерью. Родственник певицы на протяжении 13 лет распоряжался жизнью своей дочери и жил на ее деньги. На суде поп-звезда Напомним, рассказывала, что отец полностью ее контролировал, заставлял принимать сильнодействующие препараты, постоянно за ней следил и даже заставил поставить внутриматочную спираль, чтобы она не забеременела.

Также Фокус писал о том, как Бритни отпраздновала свой юбилей с женихом.