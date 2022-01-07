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Бритни Спирс полностью оголилась ради снимков в Instagram и закрыла комментарии (фото)

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Фото: Instagram | Бритни Спирс сфотографировалась голой для Instagram

Звезда сделала фотографии в ванной и прикрыла свои части тела при помощи эмоджи. Перед этим артистка похвасталась, что выпила свой первый за 13 лет бокал вина.

Американская поп-звезда Бритни Спирс выложила в сеть два поста, на которых она предстала почти полностью оголенной. Снимки артистка опубликовала в своем Instagram в четверг, 6 января.

Певица выложила на своем аккаунте в соцсети два снимка, сделанных в зеркало. При этом звезда мировой поп-сцены осталась в одних чулках. Для того, чтобы избежать их удаления из Instagram, Бритни пришлось использовать эмоджи цветка и сердца, которыми она закрыла свои оголенные части тела. Судя по снимкам, они были сделаны в ванной.

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Свою публикацию певица подписала так: "Свободная женская энергия никогда не ощущалась лучше 🎀".

Примечательно, что ранее исполнительница рассказала своим подписчикам, что впервые за долгое время смогла позволить себе выпить бокал вина.

"Я сходила на ужин в очень приятное заведение в Лос-Анджелесе… Я выпила свой первый бокал вина за 13 лет. Я никогда в жизни не чувствовала такой сексуальной, как в том ресторане (…) Это был один из самых волшебных опытов в моей жизни и я никогда его не забуду", — написала артистка.

Бритни Спирс, фото, голая бритни спирс
Бритни Спирс, фото, голая бритни спирс
Бритни Спирс, фото, голая бритни спирс
Бритни Спирс, фото, голая бритни спирс
Бритни Спирс, фото, голая бритни спирс
Бритни Спирс, фото, голая бритни спирс

Комментарии к постам исполнительницы на данный момент отключены. Несколькими днями ранее Бритни пожаловалась, что под ее постами пользователи сети оставляют много злобных реакций.

2 декабря ушедшего года Бритни Спирс исполнилось 40 лет.

Напомним, 13 ноября суд в Лос-Анджелесе окончательно отстранил Джейми Спирса, отца Бритни Спирс, от опеки над дочерью. Родственник певицы на протяжении 13 лет распоряжался жизнью своей дочери и жил на ее деньги. На суде поп-звезда Напомним, рассказывала, что отец полностью ее контролировал, заставлял принимать сильнодействующие препараты, постоянно за ней следил и даже заставил поставить внутриматочную спираль, чтобы она не забеременела.

Также Фокус писал о том, как Бритни отпраздновала свой юбилей с женихом.