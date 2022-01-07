Брітні Спірс повністю оголилася заради знімків у Instagram і закрила коментарі (фото)

Зірка зробила фотографії у ванній та прикрила свої частини тіла за допомогою емоджі. Перед цим артистка похвалилася, що випила свій перший за 13 років келих вина.

Американська поп-зірка Брітні Спірс виклала в мережу два пости, на яких вона постала майже повністю оголеною. Знімки артистка опублікувала у своєму Instagram у четвер, 6 січня.

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Співачка виклала у своєму обліковому записі в соцмережі два знімки, зроблені в дзеркало. При цьому зірка світової поп-сцени залишилася в самих панчохах. Для того, щоб уникнути їх видалення з Instagram, Брітні довелося використати емоджі квітки та серця, якими вона закрила свої оголені частини тіла. Судячи зі знімків, вони були зроблені у ванній кімнаті.

Свою публікацію співачка підписала так: "Вільна жіноча енергія ніколи не відчувалася краще 🎀".

Раніше виконавиця розповіла своїм підписникам, що вперше за довгий час змогла дозволити собі випити келих вина.

"Я випила свій перший келих вина за 13 років. Я ніколи в житті не відчувала себе такою сексуальною, як у тому ресторані. і я ніколи це не забуду", — написала артистка.

Коментарі до постів виконавиці наразі відключені. Декількома днями раніше Брітні поскаржилася, що під її постами користувачі мережі залишають багато злісних реакцій.

2 грудня минулого року Брітні Спірс виповнилося 40 років.

Нагадаємо, 13 листопада суд у Лос-Анджелесі остаточно усунув Джеймі Спірса, батька Брітні Спірс, від опіки над дочкою. Родич співачки протягом 13 років розпоряджався життям своєї доньки та жив на її гроші. На суді Брітні розповідала, що батько повністю її контролював, змушував приймати сильнодіючі препарати, постійно за нею стежив і навіть змусив поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не завагітніла.

Також Фокус писав про те, як Брітні відсвяткувала свій ювілей із нареченим.