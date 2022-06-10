Белла Хадід показала найвідвертіше боді (фото)
Знаменитість знялася в рекламному кампейні нової колекції Mugler.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала найвідвертіше боді. Знімками з нової фотосесії вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 52 млн підписників.
Модель палестинського походження знялася в рекламному кампейні нової колекції Mugler.
Знаменитість пройшлася по подіуму в особливо ефектному та відвертому образі. Хадід приміряла прозорі костюми з нової колекції бренду та неймовірне боді, яке ідеально підійшло для підтягнутого тіла супермоделі.
Найвідвертіше чорне боді ледве прикривало груди 25-річної Белли. Своє волосся зірка зібрала у хвіст, а доповнив образ макіяж з акцентом на очі.
Окрім Белли Хадід, у рекламному кампейні нової колекції модного бренду знялася і донька Мадонни. 25-річна модель Лурдес Леон повторила культовий образ своєї зіркової мами. Також образи від Mugler приміряли Амбер Валетта, Шалом Харлоу, співачка Megan Thee Stallion та акторка Хлоя Севін'ї.
Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід показала зручний варіант, як ефектно замінити сукню влітку.