Белла Хадід показала найвідвертіше боді (фото)

Знаменитість знялася в рекламному кампейні нової колекції Mugler.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала найвідвертіше боді. Знімками з нової фотосесії вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 52 млн підписників.

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Модель палестинського походження знялася в рекламному кампейні нової колекції Mugler.

[ + – ] Белла Хадід у рекламному кампейні Mugler

Знаменитість пройшлася по подіуму в особливо ефектному та відвертому образі. Хадід приміряла прозорі костюми з нової колекції бренду та неймовірне боді, яке ідеально підійшло для підтягнутого тіла супермоделі.

Найвідвертіше чорне боді ледве прикривало груди 25-річної Белли. Своє волосся зірка зібрала у хвіст, а доповнив образ макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Белла Хадід у рекламному кампейні Mugler

Окрім Белли Хадід, у рекламному кампейні нової колекції модного бренду знялася і донька Мадонни. 25-річна модель Лурдес Леон повторила культовий образ своєї зіркової мами. Також образи від Mugler приміряли Амбер Валетта, Шалом Харлоу, співачка Megan Thee Stallion та акторка Хлоя Севін'ї.

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід показала зручний варіант, як ефектно замінити сукню влітку.