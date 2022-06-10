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Белла Хадід показала найвідвертіше боді (фото)

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Фото: Соцмережі | Белла Хадід

Знаменитість знялася в рекламному кампейні нової колекції Mugler.

25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала найвідвертіше боді. Знімками з нової фотосесії вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 52 млн підписників.

Модель палестинського походження знялася в рекламному кампейні нової колекції Mugler.

Белла Хадід у рекламному кампейні Mugler

Знаменитість пройшлася по подіуму в особливо ефектному та відвертому образі. Хадід приміряла прозорі костюми з нової колекції бренду та неймовірне боді, яке ідеально підійшло для підтягнутого тіла супермоделі.

Найвідвертіше чорне боді ледве прикривало груди 25-річної Белли. Своє волосся зірка зібрала у хвіст, а доповнив образ макіяж з акцентом на очі.

Белла Хадід у рекламному кампейні Mugler

Окрім Белли Хадід, у рекламному кампейні нової колекції модного бренду знялася і донька Мадонни. 25-річна модель Лурдес Леон повторила культовий образ своєї зіркової мами. Також образи від Mugler приміряли Амбер Валетта, Шалом Харлоу, співачка Megan Thee Stallion та акторка Хлоя Севін'ї.

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід показала зручний варіант, як ефектно замінити сукню влітку.