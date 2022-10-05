Творці "Скубі-Ду" розкажуть про сексуальну орієнтацію Велми в мульфільмі

Вона симпатизуватиме дівчатам.

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Терпимість до представників ЛГБТ-спільноти дісталася й анімації. Так, представники культової анімаційної франшизи "Скубі-Ду" офіційно зізналися, що одна з головних героїнь мультфільмів Велма симпатизує дівчатам. І в новій серії "Скубі-Ду: Витівка чи насолода" це буде чітко зрозуміло всім глядачам.

[ + – ] В одному з епізодів Велму дуже збентежив дотик Коко

Загалом фанати анімаційної саги давно підозрювали, що Велма є лесбіянкою. Підтверджували (переважно натяками) цю версію сценарист Джеймс Ганн та продюсер Тоні Кервоне, які брали участь у створенні кількох попередніх серій "Скубі-Ду". Проте компанія Warner Bros., якій належать всі права на мультсеріал, не дозволяла до певного часу публічно озвучувати приналежність Велми до прихильників одностатевого кохання.

Але напередодні виходу мультфільму "Скубі-Ду: Витівка або насолода" (вийшов у прокат 4 жовтня) його сценарист Джеймс Ганн відкрито заявив, що приховувати більше нічого — Велма дійсно лесбіянка, так задумано досить давно. Цілком можливо, що така заява зроблена з метою залучити більше глядачів у кінотеатри та знайти нових шанувальників з-поміж ЛГБТ-спільноти.

[ + – ] Можливо, творці мультфільму намагаються залучити більше глядачів

Також відомо, що в мультфільмі "Скубі-Ду: Витівка або насолода" головні герої опиняться в містечку Кулсвілл, яке зазнало атаки з боку жахливих привидів. Там Велма та її друзі допоможуть жителям міста позбутися напасті та розгадають таємницю появи привидів.

Раніше Фокус повідомляв, що помер один із творців мультсеріалу "Скубі-Ду" Кен Спірс.