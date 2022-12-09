Як виростити на підвіконні лаврове дерево

Лаврове дерево — це не тільки завжди своя приправа на підвіконні, але й дуже гарна декоративна рослина.

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Лаврове дерево на підвіконні – нечасте явище в українських квартирах, а дарма. Це красивий декоративний кущ, який здатний не лише постачати приправу для страв, а й прикрашати приміщення, а відганяти комах, цілюще впливає на організм, виділяючи у повітря фітонциди. Зазначимо відразу, що в кімнатних умовах він практично не цвіте, і його вирощують більше як кадочну культуру.

Як виростити лаврове дерево?

Лаврове дерево можна виростити з насіння, яке можна знайти у спеціалізованих магазинах. Для початку потрібно проростити насіння. Для цього необхідно заповнити великий лоток безґрунтовою стартовою сумішшю для насіння і помістити насіння на поверхню на відстані 5 см одне від одного. Покрити їх ще трохи безґрунтовою сумішшю і збризкати водою з пульверизатора. Залишити лоток у теплому місці, де сонце світить близько восьми годин на день. Проростання насіння може тривати від десяти до шести місяців.

Якщо не хочеться возитися з насінням, можна купити саджанець або вкоренити живець.

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Розмножується лавр живцями, насінням та кореневою порослю. Живці з 2-3 міжвузлями з напівдерев'янілих пагонів зрізають навесні, у квітні, і влітку, з середини червня до середини липня. Укорінюють у стаканчиках з поживною сумішшю, герметично укутуючи прозорим пакетом та підтримуючи температуру близько +20°C. Насіння сіють у горщики на відстані 2×2 см. Герметично покривають плівкою і ставлять у тепле, світле місце. Якщо з'явився кореневий відросток, його потрібно акуратно відокремити та посадити окремо. Молоді рослинки вимагають постійного контролю та ретельного догляду.

[ + – ] Лаврове дерево розмножується насінням, живцями та саджанцями. Фото: Соцмережi

Пересадка лаврового дерева

Пересаджувати лаврове дерево необхідно раз на два роки, оскільки воно росте дуже повільно. Горщик слід підбирати відповідно до діаметру земляної грудки або на 2 см ширше. Крупномірам достатньо буде щороку змінювати верхній шар землі, а раз на 5 років пересаджувати в новий вазон. Суміш для посадки обов'язково повинна бути пухкою, поживною і здатною утримувати вологу, щоб земляна грудка не пересихала дуже швидко. До складу може входити дерновий ґрунт з-під плодових дерев, перегнійний або компостний ґрунт із піском та торфом у пропорції 3:2:1:1.

У жодному разі не можна забувати про дренаж з використанням керамзиту або пінопласту.

Полив та обприскування

Якщо створити для деревця комфортну атмосферу, воно може вирости до двох метрів. Однак варто розуміти, що воно дуже вибагливе. Так, воно потребує яскравого світла протягом усього життєвого періоду. Влітку та навесні рослина добре почувається при кімнатній температурі, а ось взимку їй потрібен спокій із температурою близько +5–13°C. Найкраще в цей період знайти для неї світле та прохолодне місце, це одна з важливих умов зимівлі. Якщо це неможливо, допоможе часте обприскування крони.

Влітку лаврове дерево потребує регулярного та рясного поливу без застою води, а також обприскування водою по кілька разів на день. Не можна допускати пересихання ґрунту — це для рослини дуже небезпечно. З настанням холодів полив проводять усе рідше, а під час зимової сплячки взагалі припиняють, тільки стежать, щоб земля не пересихала.

Що стосується обрізки лаврового дерева, воно чудово переносить її. Понад те, обрізка стимулює зростання бічних пагонів. Його крона дуже густа і цим успішно користуються любителі попрактикуватися в мистецтві топіарію, тому що їй можна надавати будь-якої форми.

Підгодовувати лавр необхідно з початком весни, коли пагони рушають на зріст, і закінчувати — з настанням холодів. Як добриво підійде звичайне, універсальне для кімнатних рослин.

Говорячи про шкідників, яких боїться ця рослина, то це щитівка, попелиця, павутинний кліщ, борошнистий червець та інші шкідники. Періодично необхідно оглядати листя, щоб не пропустити можливі тривожні сигнали.

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