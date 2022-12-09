Как вырастить на подоконнике лавровое дерево

Лавровое дерево – это не только всегда своя приправа на подоконнике. но и очень красивое декоративное растение.

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Лавровое дерево на подоконнике – нечастое явление в украинских квартирах, а зря. Это красивый декоративный кустарник, который способен не только снабжать блюда приправой, но и украшать помещение, но и отгоняет насекомых, целебно влияет на организм, выделяя в воздух фитонциды. Отметим сразу, что в комнатных условиях он практически не цветет, и его выращивают больше как кадочную культуру.

Как вырастить лавровое дерево?

Лавровое дерево можно вырастить из семян, которые можно найти в специализированных магазинах. Для начала нужно прорастить семена. Для этого необходимо заполнить большой лоток беспочвенной стартовой смесью для семян и поместить семена на поверхность на расстоянии 5 см друг от друга. Покрыть их еще немного беспочвенной смесью и сбрызнуть водой из пульверизатора. Оставить лоток в теплом месте, где солнце светит около восьми часов в день. Прорастание семян может занять от десяти дней до шести месяцев.

Если не хочется возиться с семенами, можно купить саженец или же укоренить черенок.

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Размножается лавр черенками, семенами и корневой порослью. Черенки с 2-3 междоузлиями с полуодревесневших побегов срезают весной, в апреле, и летом, с середины июня до середины июля. Укореняют в стаканчиках с питательной смесью, герметично укутывая прозрачным пакетом и поддерживая температуру около +20°C. Семена сеют в горшки на расстоянии 2×2 см. Герметично покрывают пленкой и ставят в теплое, светлое место. Если появился корневой отросток, его нужно аккуратно отделить и посадить отдельно. Молодые растеньица требуют постоянного контроля и тщательного ухода.

[ + – ] Лавровое дерево размножается семенами, черенками и саженцами Фото: Соцсети

Пересадка лаврового дерева

Пересаживать лавровое дерево необходимо раз в два года, поскольку оно растет очень медленно. Горшок следует подбирать в соответствии с диаметром земляного кома или на 2 см шире. Крупномерам достаточно будет каждый год менять верхний слой земли, а раз в 5 лет пересаживать в новый вазон. Смесь для посадки обязательно должна быть рыхлой, питательной и способной удерживать влагу, чтобы земляной ком не пересыхал очень быстро. В состав может входить дерновый грунт из-под плодовых деревьев, перегнойный или компостный грунт с песком и торфом в пропорции 3:2:1:1.

Ни в коем случае нельзя забывать про дренаж с использованием керамзита или пенопласта.

Полив и опрыскивание

Если создать для деревца комфортную атмосферу, оно может вырасти до двух метров. Однако стоит понимать, что оно очень прихотливое. Так, оно нуждается в ярком свете в течение всего жизненного периода. Летом и весной растение хорошо чувствует себя при комнатной температуре, а вот зимой ему нужен покой с температурой около +5–13°C. Лучше в этот период найти для него светлое и прохладное место, это одно из важных условий зимовки. Если это невозможно, поможет частое опрыскивание кроны.

Летом лавровое дерево нуждается в регулярном и обильном поливе без застоя воды, а также опрыскивании водой по несколько раз в день. Нельзя допускать пересыхания грунта – это для растения очень опасною. С наступлением холодов полив проводят все реже, а во время зимней спячки и вовсе прекращают, только следят, чтобы земля не пересыхала.

Что касается обрезки лаврового дерева, то оно прекрасно переносит ее. Более того, обрезка стимулирует рост боковых побегов. Его крона очень густая и этим успешно пользуются любители попрактиковаться в искусстве топиария, потому что ей можно придавать любую форму.

Подкармливать лавр необходимо с началом весны, когда побеги трогаются в рост, и заканчивать – с наступлением холодов. В качестве удобрения подойдет обычное, универсальное для комнатных растений.

Говоря о вредителях, которых боится это растение, то это щитовка, тля, паутинный клещ, мучнистый червец и другие вредители. Периодически необходимо осматривать листья, чтобы не пропустить возможные тревожные сигналы.

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