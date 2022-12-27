Назад у минуле: у Balenciaga опублікували перший пост після скандальної реклами з дітьми

Архівним відео бренд привітав клієнтів із новорічними та різдвяними святами.

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Французький модний бренд Balenciaga опублікували свій перший пост в Instagram після того, як адміністратори сторінки видалили всі попередні публікації. Це сталося через скандальну фотосесію з дітьми, які тримали в руках сумочки з БДСМ-елементами: ланцюгами, нашийниками та з бондажем.

Публікація є архівним чорно-білим відео. Це архівні роботи Крістобаля Баленсіаги в період з 1960 до 1967 року. Моделі демонструють жіночні та елегантні вбрання, які дуже сильно відрізняються від нинішніх тенденцій модного будинку, що робить ставку на епатаж і створюють речі за принципом "чим незрозуміліше, тим краще".

Як відомо, 41-річний грузинський дизайнер і креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія збереже свою посаду на чолі модного будинку після того, як через два тижні нарешті вибачився за скандальну фотосесію. Він опублікував заяву, де взяв на себе відповідальність за інцидент та пообіцяв приділити максимум уваги питанню захисту дітей. До цього бренд звинуватив у невдалій фотосесії продюсерську компанію North Six та фотографа Ніколаса Де Жардена, які організували рекламну кампанію та навіть збирався подавати позов на 25 мільйонів доларів.

Однак багато зірок заступилися за North Six. Вони вважають, що модний будинок хотів перекласти провину на інших.

Більше того, селебріті почали показово позбавлятися речей бренду і закликали його "скасувати".

Кім Кардаш'ян, яка є амбасадором бренду, відреагувала на скандал, але не одразу, пояснивши, що консультувалася з командою.

"Як мати чотирьох дітей, я була вражена тривожними знімками. Безпека дітей повинна дотримуватися максимальної уваги, і будь-які спроби нормалізувати жорстоке поводження будь-якого роду з дітьми не повинні мати місця в нашому суспільстві — і точка", — написала Кардаш'ян у Twitter.

Раніше ми писали, що Balenciaga випустили сумки у вигляді пакета чіпсів, а також пакети для сміття за ціною $1790.