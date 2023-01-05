68-річна модель Крісті Брінклі показала ідеальну фігуру в купальнику

Крісті опублікувала кілька фото зі свого новорічного відпочинку на яхті.

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68-річна модель Крісті Брінклі, зірка журналу Sports Illustrated, опублікувала нові фото в купальнику. Про це пише Daily Mail.

Крісті побажала своїм підписникам щасливого Нового року 2023, показавши свою відпустку на яхті біля островів Теркс і Кайкос на Карибах.

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Крісті продемонструвала свою бездоганну фігуру в рожевому купальнику та легкій накидці.

"Із Новим роком з Теркс і Кайкос! Нехай 2023 буде повний щасливих днів від світанку до заходу сонця!" — написала вона в підписі до фото.

Нещодавно Крісті повідомила, що її 37-річна дочка Алекса заручена. А сама вона поки що не шукає нових стосунків.

"Я не шукаю романтики — є думка, що коли не шукаєш, то вона сама тебе знаходить", — пожартувала модель.

І зазначила, що в неї, яка мала чотири шлюби й чотири розлучення, поради про сімейне життя точно не варто запитувати.

Алекса — дочка Крісті й співака Біллі Джоела, який присвятив моделі хіт Uptown Girl.

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Загалом у Крісті троє дітей від трьох чоловіків. У першому шлюбі дітей вона не мала. З Біллі вона досі дружить, тому він іноді приходить до неї в гості і грає на роялі.

Нещодавно вона розповіла про секрет своєї молодості. Крісті нагадала, що стала вегетаріанкою ще в 13 років і з того часу дотримується дієти, багатої на овочі та фрукти.

А не дивлячись на свою любов до сонця, вона завжди використовує потужні сонцезахисні засоби та ретельно зволожує шкіру.

Також серед її секретів — сон і активне життя. На думку моделі, дуже важливо висипатися й дотримуватися режиму.