Які серця дарувати на День закоханих — червоні чи білі? Історія свята та прикмети цього дня

Щороку у всьому світі святкують День святого Валентина, який ще називають Днем усіх закоханих. Цьому святу насправді вже близько 1500 років і він має безліч символів та ритуалів. Про історію романтичного свята та найпопулярніші звичаї цього дня — читайте нижче.

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історія свята

День святого Валентина має постійну дату – 14 лютого. За однією з легенд появи цього свята Валентин був священником і лікарем за часів правління Клавдія II. Він освячував шлюби римських солдатів, незважаючи на заборони римської влади, за що його стратили. 494 року папа Римський проголосив його святим і встановив вважати цей день святом великомученика Валентина. Друга легенда свідчить, що Валентин закликав до християнства слуг, а коли їх засудили до страти, він відправляв їм листівки з підтримкою у вигляді червоних сердець, за що був страчений.

Традиції та повір'я

Найпопулярніша традиція цього дня – дарувати "валентинки", невеликі листівки у формі серця, в яких заведено говорити про свої почуття. Червоні валентинки символізують пристрасть, а білі – чистоту та щирість почуттів. Поганою прикметою вважається жовтий колір листівок — вони обіцяють розлуку.

Також популярними подарунками у цей день вважаються смаколики у вигляді серця, а також зображення купідона з "арбалетом кохання". Зазвичай пари в цей день обмінюються символічними подарунками, які символізують почуття один до одного.

Також є повір'я, що якщо зробити пропозицію руки та серця чи зіграти весілля у День святого Валентина, то шлюб протримається довго та буде міцним. Хорошою прикметою на щасливі стосунки є виконання чогось спільно у цей день — наприклад, посадити дерево чи якусь іншу рослину, або створити щось творче своїми руками разом.