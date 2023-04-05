Джорджина Родрігес розповіла про те, як закохалася в Роналду з першого погляду

Наречена відомого футболіста зізналася, що побачивши його вперше, соромилася на нього дивитися, тому що він був "надто красивим".

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Джорджина Родрігес, 29-річна наречена відомого футболіста Кріштіану Роналду, розповіла про їхню першу зустріч. І зізналася, що закохалася в нього з першого погляду. Про це пише Daily Mail.

Джорджіна вперше зустріла Роналду у 2016 році, коли працювала у бутіку Gucci у Мадриді. Вони повідомили про свій роман вже наступного року. І зараз виховують п'ятьох дітей: двох спільних і трьох від попередніх відносин Роналду.

"Коли я побачила його, він був такий гарний, що мені стало соромно дивитися на нього. Скажімо так, у мене в животі пурхали метелики", — зізналася Джорджина.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Це не вперше, коли Джорджина зізнається в тому, що закохалася у футболіста з першого погляду. Вона також стверджує, що Роналду відразу звернув на неї увагу.

"Перша зустріч з Роналду була в Gucci, де я працювала продавцем. Через кілька днів ми знову побачилися на заході іншого бренду. Саме тоді ми змогли поговорити в невимушеній обстановці, поза моїм робочим середовищем. Це було кохання з першого погляду для обох", — розповідала вона.

Зараз Джорджина знімає власне шоу для Netflix під промовистою назвою "Я Джорджина" і в ньому вона розповіла вже чимало цікавих подробиць про їхній роман. Наприклад, Родрігес промовилася, що одного разу вони з Роналду займалися сексом у їхньому спа-салоні.

Нагадаємо, зараз Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти живуть у Саудівській Аравії, оскільки футболіст уклав дуже вигідний контракт із місцевим футбольним клубом.

Для дівчини Роналду зробили виняток, дозволивши їм жити разом. Адже за законами цієї країни лише пара, яка перебуває у шлюбі, може жити в одній квартирі. А Роналду не поспішає робити Джорджині пропозицію, хоч вона вже неодноразово натякала на те, що готова вийти заміж.

Сам Роналду уникає цієї теми. Зате він часто говорить про своїх дітей і вже кілька разів повідомляв про те, що хоче сімох дітей. Адже сімка – його офіційний номер у ФК.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Зараз він є щасливим батьком 12-річного Кріштіану-молодшого, п'ятирічних близнюків Єви та Маттео, а також дочок Алани Мартіни та Белли Есмеральди.

Цікаво, але хто мати старшого сина Роналду – невідомо й досі. Хлопчик народився у США у 2010 році, але ріс в Іспанії. Близнюків футболістові народила сурогатна мати.