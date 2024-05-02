2 роки крутила носом: чоловік зрадив дружині після її слів про пошук "цього" в іншому місці

Користувач Reddit намагався поговорити з коханою і навіть почав ходити на консультації до психолога, але все одно зіштовхнувся з труднощами.

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28-річний чоловік викликав запеклі дискусії в мережі, зізнавшись, що зраджував своїй дружині з іншою жінкою. Це почалось після сімейного скандалу, коли благовірна сказала йому шукати секс в іншому місці. Деталі історії він розкрив на одному з форумів в Reddit.

"По суті, моя дружина в односторонньому порядку вирішила, що ми більше не будемо займатися сексом. Вона дізналася, що не може мати дітей через рішення, яке ухвалила ще до нашого знайомства. Більше причин для близькості у неї немає. Кохаю свою дружину і мені подобається бути з нею, але через два роки це зробило наш шлюб нежиттєздатним", — розповів автор допису.

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Чоловік зізнався, що намагався поговорити з коханою і навіть почав ходити на консультації до психолога, але все одно зіштовхнувся з труднощами.

"Кожна розмова закінчувалася тим, що вона плакала та кричала. Написав їй листа, розповівши про свої почуття й попросив піти зі мною на консультацію", — додав він.

Та всі спроби були марними. Прочитавши послання, жінка начебто написала червоним фломастером у відповідь: "Іди і отримай це в іншому місці, бо від мене не дочекаєшся".

Через деякий час так і сталося — чоловік зустрів іншу жінку. Спочатку вони були просто друзями, але згодом стосунки "перейшли у фізичну площину".

"Моя дружина дізналася, бо я навіть не намагався приховувати. Одного вечора вона запитала, чи я зраджую. Відповів, що займаюся сексом в іншому місці. Вона назвала це зрадою, а я не заперечував і додав, що не збираюся прожити решту життя без сексу", — додав чоловік.

Чоловік зізнався, що намагався поговорити з коханою і навіть почав ходити на консультації до психолога, але все одно зіштовхнувся з труднощами Фото: Freepik

Користувачі мережі почали ділитися своїми думками у коментарях під його відвертим дописом.

"Якщо чесно, то я думала, що це написав якийсь чоловік передпенсійного віку. Ти занадто молода для такого гівнюка"

"Матір Божа, чому б тобі просто не кинути її? Я так заплутався"

"Ці стосунки вже не врятувати. Ви несумісні й робите одне одному боляче"

"Треба було розлучитися з нею, перш ніж займатися сексом з кимось іншим"

"Забирай свої листи і починай нове життя. Ти заслуговуєш кращого"

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