У мережі з'явилися фото Путіна, Зеленського та Байдена у рожевих костюмах Hello Kitty, створені ШІ

Також у рожевих образах були представлені Байден, Папа Римський, Джастін Трюдо, Лукашенко та інші.

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Нейросеть Midjourney вже не раз генерувала на запит фото відомих особистостей. Серед останніх у мережі завірусилися фото Папи Римського Франциска у стильному білому пуховику. Тепер графічний дизайнер Бариш Мехтієв з Азербайджану згенерував фото відомих політичних та релігійних лідерів у веселих рожевих костюмах Hello Kitty.

Результат своєї співпраці з нейромережею він виклав у своєму Instagram.

Фото: Instagram barishtein Фото: Instagram barishtein Фото: Instagram barishtein Фото: Instagram barishtein

Деякі політики вийшли дуже схожими на оригінали: Джастін Трюдо, Реджеп Ердоган, Емманюель Макрон, Дональд Трамп, Володимир Путін, Джо Байден.

А ось Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко вийшли загалом впізнаваними, але не надто схожими з оригіналами.

Лукашенко вийшов не надто схожим Фото: Instagram barishtein Зеленського впізнати можна, але важко Фото: Instagram barishtein

Є і фото Папи Римського Франциска у рожевому одязі з веселими принтами.

Папа Римський у рожевому одязі

Зображення відомих особистостей у ситуаціях, які неможливі, або малоймовірні у реальному житті, стало популярною розвагою.

Раніше нейромережа на запити шанувальників королівської родини згенерувала кілька зображень, на яких Кейт Міддлтон і Меган Маркл зображені як близькі подруги.

Також той самий генеративний штучний інтелект під назвою Midjourney зобразив відомих політиків-лідерів держав в образах персонажів популярної комп'ютерної гри GTA.

Слід зазначити, що Midjourney – це платний сервіс і якщо хтось захоче побалуватися образами відомих особистостей, то запит потрібно складати дуже ретельно, задаючи безліч технічних параметрів. Інакше картинки вийдуть не надто схожими на оригінали.

Також ви повинні вказувати те, що Midjourney не повинен генерувати.