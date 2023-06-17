50-річна Гвінет Пелтроу показала фігуру у спідній білизні (фото)

Зірка "Залізної людини" незвичайно привітала свого стиліста із Днем народження.

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50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру. Пікантними знімками зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

На дзеркальному селфі зірка "Залізної людини" позувала в чорному бюстгальтері без бретельок і трусах з високою талією. Акторка також додала фотографію себе у довгій білій сукні на червоній доріжці та знімок, на якому вона обіймає свого стиліста Елізабет Зальцман.

Суть публікації полягала в тому, що Елізабет настільки талановита, що може з легкістю перетворити дівчину у спідній білизні на зірку у вечірній сукні. У такий спосіб вона вітала гуру стилю з Днем народження.

Гвинет Пелтроу Фото: instagram @gwynethpaltrow

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу вийшла в Мережу, щоб виправдатися у пропаганді своєї мізерної дієти, яка складається з кісткового бульйону та овочів. Раніше вона обговорювала її в підкасті "Мистецтво бути здоровим", але користувачі вирішили, що морити себе голодом не дуже здорова практика.

У минулому Гвінет Пелтроу часто критикували за її безглузді, а часто й шкідливі поради щодо здоров'я. Вона заявляла, що жінкам потрібно "розпарювати піхву", що може призвести до опіків слизової оболонки, радила пити сире козяче молоко, щоб позбутися паразитів і відмовитися Wi-Fi, щоб не захворіти на рак.

Також Фокус писав, що дочка Гвінет Пелтроу відреагувала на відвертий подкаст матері.