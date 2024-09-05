Періс Гілтон продемонструвала низку пікантних образів у рекламі спідньої білизни (фото)

Періс Гілтон не тільки спадкоємиця знаменитої мережі готелів по всьому світу, вона будує успішну кар'єру фотомоделі. А нещодавно, як співачка, записала новий студійний альбом.

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Знаменита американська модель, співачка і світська левиця Періс Гілтон стала обличчям останньої рекламної кампанії шикарної спідньої білизни, повідомляє Women's Wear Daily.

43-річна спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів знялася в колекції бренду осінь/зима 2024. Вона продемонструвала низку пікантних образів у гламурній фотосесії, присвяченій не тільки новій колекції, а й ювілею роботи бренду на ринку.

"На честь нашого 30-го ювілею світова ікона, мати, бізнесвумен, активістка, акторка і діджейка Періс Гілтон знімається в ролі Провокатора. Це голлівудська історія кохання між культовою жінкою і культовим брендом, вигадана креативним директором Сарою Шоттон і знята в Лос-Анджелесі Грегом Вільямсом", — ідеться в пресрелізі.

На знімках, зроблених Вільямсом, Гілтон позувала біля каміна, за кермом автомобіля, на тлі фортепіано і в інших місцях, викликавши бурю емоцій у своїх шанувальників.

"Це найвища данина поваги культовій жіночності. Для мене AP завжди уособлювали силу й елегантність, і приєднатися до них у цьому святкуванні спадщини — велика честь", — сказала Періс про нову рекламну кампанію. Зі свого боку, про співпрацю з Гілтон креативний директор Agent Provocateur Сара Шоттон заявила: "Для мене вона сексуальна, смілива і провокаційна. Періс приголомшлива, і вона велика шанувальниця AP. Я пошила їй весільну білизну і спеціальне кімоно. Вона справжня дівчина AP".

Останнім часом Періс була особливо зайнята, готуючись до випуску свого другого студійного альбому Infinite Icon, реліз якого заплановано на 6 вересня. Це її перший повноформатний альбом за майже 20 років.

Раніше, 8 липня, Фокус писав про те, що Періс Гілтон привезла маленьку дочку в особливе місто. Періс і Картер Реум двічі стали батьками. Сурогатні матері народили їм сина Фенікса і дочку Лондон.