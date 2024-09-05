Пэрис Хилтон продемонстрировала ряд пикантных образов в рекламе нижнего белья (фото)
Пэрис Хилтон не только наследница знаменитой сети отелей по всему миру, она строит успешную карьеру фотомодели. Недавно она, как певица, записала новый студийный альбом.
Знаменитая американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон стала лицом последней рекламной кампании шикарного нижнего белья, сообщает Women's Wear Daily.
43-летняя наследница самой большой в мире сети отелей снялась в коллекции бренда осень/зима 2024. Она продемонстрировала ряд пикантных образов в гламурной фотосессии, посвященной не только новой коллекции, но и юбилею работы бренда на рынке.
"В честь нашего тридцатого юбилея мировая икона, мать, бизнесвумен, активистка, актриса и диджей Пэрис Хилтон снимается в роли Провокатора. Это голливудская история любви между культовой женщиной и культовым брендом, придуманная креативным директором Сарой Шоттон и снятая в Лос-Анджелесе Грегом Уильямсом", — говорится в пресс-релизе.
На снимках, сделанных Уильямсом, Хилтон позировала у камина, за рулем автомобиля, на фоне фортепиано и в других местах, вызвав бурю эмоций у своих поклонников.
"Это высшая дань уважения культовой женственности. Для меня AP всегда олицетворяли силу и элегантность, и присоединиться к ним в этом праздновании наследия — большая честь", — сказала Пэрис о новой рекламной кампании. В свою очередь, о сотрудничестве с Хилтон креативный директор Agent Provocateur Сара Шоттон заявила: "Для меня она сексуальна, смела и провокационна. Пэрис потрясающая, и она большая поклонница AP. Я сшила ей свадебное белье и специальное кимоно. Она настоящая девушка AP".
В последнее время Пэрис была особенно занята, готовясь к выпуску своего второго студийного альбома Infinite Icon, релиз которого запланирован на 6 сентября. Это ее первый полноформатный альбом за почти 20 лет.
Ранее, 8 июля, Фокус писал о том, что Пэрис Хилтон привезла маленькую дочь в особенный город. Пэрис и Картер Реум дважды стали родителями. Суррогатные матери родили им сына Феникса и дочь Лондон.