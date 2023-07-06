Принц Гаррі вперше вийшов у світ зі своєю дочкою Лілібет (фото)

Турботливий тато тримав дитину на руках.

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Принцеса Лілібет була сфотографована з принцом Гаррі на параді на честь Дня незалежності в Монтесіто, Каліфорнія. Про це повідомляє PageSix.

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Щоб вийти на публіку і подивитися з Лілібет Діаною шоу Асоціації Монтесіто, Гаррі вдягнув джинси, зелену сорочку і доповнив образ бейсболкою і сонцезахисними окулярами. Дівчинка мала чарівний вигляд у квітковій сукні, білих гольфах і червоних туфлях. Її руде волосся було заплетене у дві милі косички.

Вельми символічно, що герцог Сассекський взяв із собою дворічну доньку на святкування незалежності США від британського правління.

Принцеса Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

У цей час його батько, король Чарльз, готувався до одного з найважливіших моментів свого правління: другої коронації в країні, яку його улюблений другий син колись називав домом. У супроводі членів сім'ї, зокрема рідного брата принца Гаррі принца Вільяма, король і королева Камілла були удостоєні честі на заході в соборі Святого Джайлса.

Нагадаємо, принц Гаррі був присутній тільки на офіційній коронації свого батька, першій у Великій Британії за 70 років, але перебував на території країни лише кілька годин. Після цього герцог повернувся до США, щоб відсвяткувати день народження свого сина Арчі, який припав на той самий день.

Також Фокус писав, що король Чарльз ІІІ подарував онучці Лілібет на день народження.