Стильно й ефектно: 6 простих і елегантних осінніх образів із джинсами

Мінімум речей, підібраних правильно, зроблять кожен день осені 2023 комфортним і стильним.

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Джинси — одна з головних базових речей у гардеробі практично кожної жінки. Цей предмет настільки універсальний, що дає змогу створювати безліч образів, починаючи від повсякденного і закінчуючи діловим. Саме тому економити на хороших джинсах не варто, адже повсякденний і класичний, простий і універсальний, справжній синій денім знову і знову доводить, що він нікуди не подінеться. Як поєднувати джинси, щоб отримати прості та стильні образи, розповіли на сайті Who What Wear. Серед рекомендованих ансамблів кожна модниця знайде щось своє.

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Андре Тан назвав 5 найактуальніших моделей джинсів 2023 (фото)

Твідовий жакет, вільні джинси та балетки

Твід — це дуже осінній матеріал: комфортний, елегантний і водночас теплий. У поєднанні з балетками і невимушеними джинсами це вбрання має абсолютно паризький вигляд.

Твід і джинси — позачасова класика Фото: @CHIARASATELIER

Блейзер, джинси та ботильйони

Якщо ви кудись поспішаєте, але водночас не хочете виглядати абияк, блейзер, улюблені джинси і ботильйони — швидкий і стильний асамбль. Під блейзер можна вдягнути майку, футболку або тонку водолазку залежно від погоди та місця.

Такий образ ідеальний у прохолодну погоду Фото: @OLIVIAMARCUS

Вільний джемпер, джинси прямого крою та сабо

Трикотаж з напуском нейтральних відтінків — найпопулярніший предмет гардероба цієї пори року. Темно-синій колір завжди здається дорогим, як і мюлі з гострим носком.

Вільний светр і джинси — чудовий вибір для прогулянки в теплий день Фото: @ANOUKYVE

Світло-коричневе пальто, джинси із середньою талією і чоботи до коліна

Пальто кольору кемел залишається в моді з року в рік, але восени 2023 року найкраще носити його з джинсами, заправленими в чоботи до колін. Це — позачасовий образ, що тонко відсилає до тенденцій сезону.

Пальто кольору кемел — однозначний фаворит сезону Фото: @SYLVIEMUS

Біла блузка, джинси кльош і туфлі на підборах з відкритою п'ятою

Чи то літо, чи то осінь, поєднання джинсів і красивого топа ніколи не підведе. Краще підібрати до них туфлі з низькою п'ятою. Вони особливо гарний вигляд мають з розкльошеним денімом.

Блуза і джинси — той випадок, коли мати вигляд не на стилі просто неможливо Фото: @JULIESFI

Пальто-шарф, потерті чорні джинси і черевики на підборах

Пальто-шарф повертається ще на одну осінь. Краще дотримуватися монохромної палітри й вибирати потертий чорний денім, який завжди має більш формальний вигляд, ніж синій.

Палто-шарф повертається в моду

Раніше Фокус писав, які джинси будуть у моді восени 2023 року.