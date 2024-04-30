Фанати звинуватили Кім Кардаш'ян у наслідуванні Б'янки Цензорі (фото)

Кім Кардаш'ян часто порівнюють із Б'янкою Цензорі. Цього разу приводом стала фотосесія Кім із новим рожевим кольором волосся. А трохи раніше чутки про наслідування дружини ексчоловіка викликало забарвлення волосся Кім у платиновий блонд.

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Модель і бізнесвумен Кім Кардаш'ян зважилася на зміну зовнішності. Вона пофарбувала волосся в ніжно-рожевий колір, через що фанати одразу ж викрили Кардаш'ян у тому, що вона копіює Б'янку Цензорі — нову дружину свого ексчоловіка, пише The Mirror.

Лише через кілька днів після того, як 43-річна суперзірка реаліті-шоу показала платинові локони, вона змінила колір волосся на шалений рожевий.

Демонструючи свій новий радикальний образ, Кардаш'ян виклала в Instagram знімки на тлі порожнього фону. Кім позувала в шикарній чорній водолазці, блискучих чорних шортах і сексуальних ботфортах. Підтримуючи зухваліший стиль, вона продемонструвала гладку зачіску, зачесану назад для більшого ефекту.

За годину після публікації знімок набрав близько 200 тисяч лайків. Однак багато шанувальників зірки помітили, що Кім разюче схожа на Б'янку Цензорі — дружину Каньє Веста (колишній чоловік Кім). Ішлося про фото, на якому Б'янка позувала в незвичайному нейлоновому костюмі з рожевим відтінком. Одяг обтягував її повністю, зокрема й закриваючи обличчя.

Кім Кардаш'ян часто порівнюють із Б'янкою Цензорі, і навпаки. На початку цього місяця Кім помітили на баскетбольному матчі її сина Сейнта в Лос-Анджелесі, де її незвичайне вбрання одразу ж викликало порівняння з Б'янкою. Тоді чорний ансамбль Кім від Balenciaga був доповнений жакетом із масивними рукавами, які повністю закривали її руки.

Кім Кардаш'ян часто порівнюють із Б'янкою Цензорі, і навпаки

Нагадаємо, багатодітна мама Кім Кардаш'ян показала фігуру в спідній білизні. У підписі до фото з Кім розкрито й справжні параметри її фігури. Раніше вона цю інформацію всіляко приховувала.

Раніше Фокус писав, що Кім показала нові купальники на літо 2024.