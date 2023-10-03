Періс Гілтон показала футуристичне вбрання на показі Mugler
Тиждень моди у французькій столиці видався напруженим для Періс Гілтон, вона вже сходила на кілька показів і навіть взяла участь в одному з них.
Ікона моди і світська левиця, 42-річна Періс Гілтон, продемонструвала свій бездоганний стиль на подіумі Mugler. Періс підкреслила свою фігуру туфлями на високих підборах і продемонструвала оригінальне скульптурне вбрання з нової колекції бренду. Раніше вона жартувала, що завжди випереджала час і буквально "бачила майбутнє". Можливо, і показане нею вбрання скоро стане надпопулярним. Про це пише Fashion Network.
Її 39-річна сестра Нікі Гілтон-Ротшильд була в залі для підтримки. І обрала для виходу в світ схоже вбрання: піджак оригінального фасону та спідницю з розрізом від стегна.
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Супермоделі Гелена Крістенсен та Ірина Шейк приєдналися до Періс на зоряному подіумі, теж одягнувши чорне.
Показ пройшов у підземному приміщенні Карруселі дю Лувр. Колекція випромінювала надзвичайну чуттєвість, пропонуючи свіжі інтерпретації провокаційних концепцій, що визначають бренд. Силуети були вражаючими та сміливими: прозорі пластикові корсети, боді з високою талією, деконструйовані комбінезони зі стратегічними вирізами у поєднанні з чоботами до стегна, асиметричні чорні міні-сукні та прозорі сукні, оздоблені пластиковими аплікаціями, що створювали цікавий візуальний ефект, який натякає на стрінги неонового кольору.
Загальною ідеєю, що проходить через усю колекцію, були довгі шлейфи і багатошаровість, така популярна в цьому сезоні.
Крім того, на показі були продемонстровані різні вуалі великого розміру, які або майстерно впліталися у волосся моделей, або витончено приховували їхні обличчя, додаючи елемент загадковості.
Раніше Періс і Нікі відвідали зірковий показ Стелли Маккартні, яка представила свою дуже екологічну колекцію для своїх впливових і відомих друзів. На її шоу прийшло безліч зірок, зокрема Кейт Бланшетт, Наталі Еммануель (зірка "Гри престолів"), Роберт Дауні-молодший і Періс Джексон.
Ім'я Стелли, відданого борця за права тварин, вже давно стало синонімом сталого розвитку, оскільки вона невпинно працювала над виправленням жорстокого поводження з тваринами в індустрії моди за допомогою використання шкіри, хутра і пір'я.
"Уже понад 20 років ми є піонерами в галузі створення безпечних і екологічних матеріалів. За цей час ми співпрацювали з неймовірними новаторами, яких я хочу підтримати всіма можливими способами", — розповіла Стелла про свою нову колекцію.
Нагадаємо, Тиждень моди в Парижі розпочався в понеділок і триватиме до 3 жовтня, на ньому буде представлено 107 брендів, з яких 67 проводять покази на подіумі.