Як не набрати вагу взимку: 8 простих порад, яких може дотримуватися кожен

Узимку ми менше рухаємося та частіше лежимо на дивані, а якщо додати до цього ще й зимову нудьгу, яка змушує нас знижувати соціальну активність і компенсувати падіння настрою їжею, то логічно, що взимку керувати вагою стає складно.

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Невеликий плюс на вагах цієї пори року — майже неминуча реальність: дослідження показало, що дорослі додають у середньому щонайменше пів кілограмаі з середини листопада до середини січня. Що робити в такому разі? Змінивши деякі харчові звички та спосіб життя, ви зможете вийти зі сплячки якщо не у звичному, то в кращому вигляді. Ось 8 порад, як не набрати вагу. Про це пише Vogue Italia.

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Більше рухайтеся

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У будь-яку пору року все зводиться до простого зрівнювання споживаних і спалених калорій, тобто до енергетичного балансу. Намагайтеся якомога більше рухатися: піднімайтеся сходами, ходіть до офісу або на закупи пішки, побалуйте себе прогулянкою в парку під час обідньої перерви, ходіть швидким кроком. Намагайтеся щодня тренуватися, спочатку навіть недовго (10-15 хвилин на день), вибравши одне з безлічі занять: йога, пілатес, кікбоксинг, танці, кардіо, HIIT. Міняйте види фізичної активності, чергуючи кардіо з тренуваннями на силу та гнучкість, щоб нарощувати м'язи.

Практикуйте усвідомлене харчування

Зима — час, коли психічне здоров'я також перебуває під загрозою, особливо наприкінці року, коли купа справ і зобов'язань можуть призвести до вигорання. Під час їжі дотримуйтеся усвідомленого харчування: намагайтеся їсти повільно, пережовуйте кожен шматочок 20-30 разів, як рекомендують фахівці. Так буде простіше вловити сигнал про насичення, який посилає нам наш організм, і не переїдати.

Віддавайте перевагу цільним продуктам

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Наповніть свою тарілку цільними продуктами. Вибирайте свіжі сезонні овочі та фрукти, яйця, свіже м'ясо та рибу, бобові, цільнозернові продукти, горіхи та насіння й приправляйте все нерафінованими оліями, такими як оливкова, кокосова або олія авокадо. Як мінімум наполовину ваша тарілка має бути наповнена свіжими овочами. Обов'язково включайте білки, зокрема рослинні, у кожен прийом їжі: білки перетравлюються повільніше, і тому на їх засвоєння організм витрачає більше енергії, спалюючи більше калорій.

Використовуйте спеції

Здорове харчування не означає прісну їжу, навпаки. Зробіть сезонні продукти ще смачнішими й ароматнішими, додавши куркуму, кмин, імбир, а також багаті на вітаміни трави, як-от петрушку, базилік і коріандр. Якщо вам подобається перець чилі, використовуйте і його, оскільки він містить активний інгредієнт капсаїцин, який стимулює обмін речовин.

Обмежте порції

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Щоб не переїдати, використовуйте тарілку меншого діаметра. Також намагайтеся красиво сервірувати страву, щоб прийом їжі був вам у радість, ви могли їсти повільно, насолоджуючись смаком.

Обирайте здорові перекуси

Якщо ви працюєте вдома, то, вочевидь, менше рухаєтеся та часто перекушуєте, бо холодильник постійно у вас під рукою. Ідеальним буде триразове харчування без перекусів, але якщо вам складно протриматися, вибирайте корисні, поживні та низькокалорійні перекуси. Візьміть скибочки моркви, селери або червоного перцю та вмочіть їх у хумус або нарізані яблука та груші змастіть арахісовою пастою. Також для перекусу підійде жменя мигдалю або гарбузового та соняшникового насіння, склянка нежирного йогурту з подрібненими свіжими фруктами, а ще ліпше — кефір, бо він багатий на пробіотики.

Слідкуйте за тим, що ви п'єте

Значна частина калорій, які ми накопичуємо взимку, може бути захована в напоях, до того ж не тільки в солодкій газованій воді. Навіть здорові напої, такі як пакетовані фруктові соки з високим вмістом цукру, питний фруктовий йогурт і спортивні напої, можуть бути джерелом небажаних калорій. Не кажучи вже про алкогольні напої. За можливості віддавайте перевагу трав'яним чаям і свіжовичавленим фруктовим сокам. Не забувайте пити багато води, особливо між прийомами їжі: голод часто приховує потребу в рідині.

Висипайтеся

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Сон важливий не тільки для енергії та загального здоров'я: безсонна ніч спричиняє підвищення рівня греліну, гормону голоду, і змушує нас звертатися до нездорової та висококалорійної їжі. Дослідження Чиказького університету дійшло висновку, що тривалість сну безпосередньо пов'язана зі споживанням калорій а, отже, з вагою. Коротше кажучи, ті, хто спить більше, їдять менше. Тому намагайтеся завжди лягати спати в один і той самий час, регулюйте температуру в кімнаті й намагайтеся відкласти смартфон принаймні за годину до сну.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.