Модну блогерку К'яру Ферраньї оштрафували на понад мільйон євро

Блогерка визнала свою помилку, але має намір оскаржувати суму штрафу, вважаючи її невідповідною.

Related video

36-річна блогерка з Італії з 30 мільйонами підписників в Instagram К'яра Ферраньї оштрафована на більш ніж мільйон євро за заяви про благодійність, які вводять в оману, пов'язані з різдвяним тортом, випущеним обмеженим тиражем, пише Daily Mail.

Одна з найвідоміших модних оглядачок у світі записала вибачення для своїх фоловерів після того, як італійська організація з нагляду за конкуренцією AGCM оштрафувала її. Розслідування AGCM показало, що споживачів обдурили, змусивши думати, що, купуючи пандоро під брендом Ferragni, вони роблять свій внесок у благодійність для дитячої лікарні. Пандоро — альтернатива більш відомому панеттоне. Пандоро Ферраньї продавалося за 9 євро, що більш ніж удвічі перевищувало його звичайну вартість у виробника десертів.

К'яра Ферранньї пообіцяла, що не буде більше змішувати комерційну діяльність із благодійною Фото: Instagram chiaraferragni

"Я усвідомлюю, що припустилася помилки в спілкуванні... моя помилка полягала в тому, щоб пов'язати за допомогою комунікацій комерційну діяльність із благодійною", — заявила Ферраньї.

Як спокуту вона пообіцяла пожертвувати мільйон євро Регіні Маргариті, педіатричній лікарні в Турині, що опинилася в центрі скандалу.

К'яра додала, що вона все одно буде оскаржувати штраф AGCM, назвавши його "непропорційним і несправедливим", і сказала, що, якби їй вдалося домогтися зниження штрафу, вона б збільшила своє пожертвування на суму, еквівалентну цій знижці.

AGCM також оштрафував виробника тортів Balocco на 420 000 євро. За даними регулятора, Балокко здійснив одноразовий платіж лікарні в розмірі 50 000 євро за кілька місяців до запуску "Pandoro Pink Christmas", тому продажі продукту не вплинули на благодійні пожертвування.

Споживачі вважали, що вони допомогли б придбати новий апарат для терапевтичного лікування дітей, які страждають на остеосаркому та саркому Юінга.

У звіті також ідеться, що Ферраньї не здійснювала жодних особистих платежів лікарні, тоді як її компанії отримали мільйон євро від Balocco за ініціативу з брендингу та відповідну рекламну діяльність.

К'яра Феррані входить до числа найзнаменитіших модних блогерів у світі. Про стиль і красу вона почала писати ще в 2009 році. Крім почуття стилю, вона має ефектну зовнішність, і на це звернули увагу відомі бренди, запросивши її знятися в рекламі бренду Guess, а також Pantene. Вона — перший блогер, який прикрасив обкладинку Vogue, знявшись 2015 року для іспанської версії журналу.

У 2013 році італійка захопилася дизайном туфель. Свою першу колекцію вона розробила разом зі Стівом Медденом.

Італійська блогерка перебуває у шлюбі з відомим репером Fedez. 19 березня 2018 року в подружжя народився син Леоно, який уже встиг стати зіркою маминих соцмереж. 23 березня 2021 року в пари з'явилася донька Вітторія .

У жовтні сім'я К'яри обзавелася особняком на озері Комо

Раніше Фокус писав, що К'яра Ферраньї зробила манікюр на всі випадки життя.