6 кольорів в одязі, які надають будь-якому ансамблю дорогого вигляду

Правильно підібрані речі певних кольорів дадуть змогу мати дорожчий і розкішніший вигляд.

Щоб виглядати розкішно і стильно, не обов'язково витрачати останні гроші на брендові речі. Надати ансамблю дорогого вигляду допоможуть правильні колірні рішення. Шість кольорів, які здатні будь-який ансамбль здорожити, розповів ресурс Why What Were.

Жовта охра

Жовтий одяг та аксесуари завжди повертаються в теплу пору року, але підібрати правильний відтінок складно. Часто це може виглядати занадто елегантно, а іноді й занадто яскраво. Однак блідо-маслянистий жовтий — ідеальний шикарний баланс.

Фото: WITH NOTHING UNDERNEATH

Оливковий

Яскравий зелений колір, можливо, є одним з головних трендів року, але з погляду класичних весняних кольорів оливковий перебуває на своєму місці. Цей відтінок поєднується з багатьма іншими відтінками, завдяки чому він вважається досить універсальним.

Екрю

Екрю — це блідий сірувато-жовтий відтінок, який знаходиться десь між бежевим і кольором слонової кістки. На подіумі мінімалістичний колір слонової кістки широко використовували в розкішних брендах, зокрема в The Row, Valentino і JW Anderson. Менш різкі, ніж чисто білі тони, — перший крок у переході палітри від темної до світлої. Щоб мати вигляд на мільйон, вибирайте total-look.

Фото: GHOST

Яскраво-червоний

Яскраво-червоні тони всюди, і це — не швидкоплинна тенденція. Аксесуари, взуття, костюми в цьому кольорі пожвавлять ансамбль і додадуть йому благородства.

Фото: REFORMATION

Світло-синій

Хоча відтінки синього актуальні цілий рік, навесні 2024 вони матимуть свіжий вигляд. Замість кобальтових і ультраяскравих відтінків зверніть увагу на світліші тони, щоб зробити своє вбрання більш вишуканим.

Коричневий

На перший погляд здається, що немає нічого, що прив'язувало б коричневі відтінки до весни. Однак вони нейтральні і просто шикарно виглядають у м'якому сонячному світлі. Він м'якший за чорний, а це означає, що такий колір поєднується з усіма відтінками, які ви тільки можете придумати. Як і оливковий колір, коричневий теж можна використовувати в декількох відтінках для одного ансамблю.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав головні тренди весни 2024, щоб завжди мати ідеальний вигляд.