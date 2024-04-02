Фільм "Пошук": усе про найбільш цитовану картину про війну в Чечні

Кадри з картини Мішеля Хазанавічуса часто з'являються в соцмережах під виглядом реальних документальних зйомок. А українському акторові Максиму Запісочному навіть доводилося виправдовуватися.

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У РФ помер чеченець, затриманий під час теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі". Його сім'я підозрює, що Асхаб Успанов помер після тортур у поліцейській дільниці. І в соцмережах на тлі цієї новини знову стало з'являтися відео, що зображує звірства російських військових під час війни в Чечні 1999 року. Короткий відеоролик незмінно збирає величезну кількість коментарів. Однак це не документальні зйомки. Це кадри з фільму 2014 року "Пошук", знятого режисером Мішелем Хазанавічусом. А в ролі одного з солдатів знявся український актор Максим Запісочний. Фокус розповість, що це за картина.

Фільм починається і закінчується 16 жовтня 1999 року. 20-річний Коля (Максим Ємельянов), новобранець ЗС РФ, знаходить на трупі військового відеокамеру і записує, як його колеги-військові знущаються, а потім і вбивають чеченську сім'ю на очах у їхньої доньки-підлітка Раїси (Зухра Дуішвілі).

Кадр із фільму "Пошук" Фото: Скриншот

Історія Колі — одна з чотирьох історій, яка розповідається в картині. Коля — хлопець із Пермі, якого відправляють у Чечню замість тюремного ув'язнення за куріння травички.

Друга історія — про чеченського хлопчика Хаджі, сина вбитої подружньої пари, який разом із маленьким братом намагається втекти з країни, охопленої війною.

Третя — це історія сестри Хаджі: Раїса намагається знайти своїх братів і знайомиться з Кароль, працівницею комітету з прав людини з Франції, а також з Хелен, співробітницею МКЧХ зі США. Іноземки та їхня діяльність складають четверту історію.

Цікаво, але популярними стали саме перші хвилини картини, а не вся картина загалом. Вони зняті на любительську камеру, а отже, нагадують реальні документальні кадри. Саме вони найчастіше з 'являються в соцмережах під виглядом справжніх свідчень злочинів ЗС РФ у Чечні.

Максим Запісочний, український актор, який з'являється на цих кадрах, став вельми впізнаваним. Настільки, що 2015 року скріншот із кадром із фільму розійшовся соцмережами з підписом, де його називали "вбивцею". Владислав Недогибченко, кінокритик і журналіст, навіть опублікував пост у Facebook з фотографією актора з режисером Хазанавічусом. І написав пост, зазначивши, що "критика фільм серйозно не сприйняла, у нас він залишався зовсім непоміченим рівно до тих пір, поки за справу не взялася українська журналістика". За словами Недогибченка, кадри з фільму почали поширювати (і поширюють досі) із закликами знайти і покарати "російських солдатів", які вчинили злочин у Чечні.

Мішель Хазанавічус і Максим Запісочний Фото: Facebook Владислав Недогібченко

"Ми-то з вами поржали від ідіотизму ситуації, а людина дивиться на своє ж обличчя на інтернет-картинці картинці і читає тонни коментарів про кровну помсту за епізодичну роль у художньому фільмі", — зазначив кінокритик.

Але незважаючи на спростування, кадри з фільму продовжують з'являтися і зараз.

На тлі того, що сталося в Москві з Успановим, той самий епізод запостив Євген Чичваркін на Х.

Уривок із фільму "Пошук"

Треба зазначити, що окрім короткого епізоду з фільму "Пошук", який, без сумніву, зробив Запісочного зіркою, він з'являвся ще в багатьох популярних проєктах. Так, у 2019 році він знявся у фільмі "Черкаси" режисера Тимура Ященка. Ця картина розповідає історію, яка сталася під час анексії Криму 2014 року. Тоді морський тральщик "Черкаси" тримав оборону в бухті Донузлав проти російського флоту.

Трейлер фільму "Черкаси"

Мішель Хазанавічус, окрім фільму "Пошук", у 2011 році зняв картину "Артист", що отримала п'ять "Оскарів" та інші премії. Також він зняв картини "Молодий Годар" і "Забійний монтаж".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Російській Федерації випадково затримали десятого фігуранта справи про теракт у "Крокус Сіті Холі" Якубджоні Юсуфзоду, який є громадянином Таджикистану.

Тим часом експерти припустили, як подія в Підмосков'ї вплине на фронт в Україні.