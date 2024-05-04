Близнюкам — везіння, Ракам — високі доходи. Фінансовий Таро-прогноз для всіх знаків на літо 2024 року

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Ми пройшли непросту весну високосного року, і перед нами постало завдання: без втрат пережити літо. Розбираємо фінансову ситуацію для всіх представників Зодіакального кола в теплий період. Звичайно ж, ми розбиратимемо кожен місяць окремо, але загальні енергії сезону, які чекають на представників гороскопу, можна побачити вже сьогодні. Таро-прогноз для всіх знаків на літо 2024 року.

Овен

Фінансовий Таро-прогноз для Овнів на літо 2024 року

У Овнів намічається цікавий спекотний період влітку 2024 року. Висока фізична активність призведе до хороших і важливих результатів у фінансовій сфері. Таким чином, прокачування фізичного тіла дасть вам хороші грошові рішення. Важливо черпати енергію в сімейному колі і не забути про сім'ю, коли великі прибутки почнуть вас "атакувати"...

Телець

Фінансовий Таро-прогноз для Тельців на літо 2024 року

Тельці можуть пережити не найкращі часи в червні 2024 року, липень стане для вас джерелом фінансів або джерелом енергії для їх отримання. Чого, на жаль, не скажеш про серпень: У серпні багато процесів можуть "підвиснути" і не принесуть вам належних або очікуваних успіхів. Тож краще все вирішити в середині літа, як би незвично це не звучало.

Близнюки

Фінансовий Таро-прогноз для Близнюків на літо 2024

У Близнюків намічаються полярно протилежні фінансові події влітку 2024 року. У червні на вас очікують невеликі доходи, у другому місяці літа — великі доходи, а в серпні — доведеться відкласти свої очікування і піддатися течії подій, які навряд чи вас порадують. Але липень, у вашому випадку, багато що компенсує.

Рак

Фінансовий Таро-прогноз для Раків на літо 2024

У Раків очікуються фінансові "качки" в перший місяць літа 2024. Далі — тільки вгору і вгору! Вам обіцяють хороші прибутки в липні і ще більш значні в серпні 2024 року. Причому, ви будете здивовані цими подіями, бо зараз нічого подібного точно не очікуєте!

Лев

Фінансовий Таро-прогноз для Львів на літо 2024 року

Левам доведеться закрити якусь набридлу історію і почати з чистого аркуша. У червні на Левів очікують невеликі, але впевнені доходи, у липні — можуть бути непередбачувані й неприємні події у фінансовій сфері, зате серпень — ваш місяць, має вас потішити хорошими прибутками.

Діва

Фінансовий Таро-прогноз для Дів на літо 2024 року

Дівам доведеться змінити підхід до багатьох життєвих аспектів влітку 2024 року, зокрема й до сфери фінансів, які йтимуть не так легко, як зазвичай. Ви відчуєте тяжкість ситуацій, що занадто поступово розвиваються і потребують швидкого вирішення. Серпень для вас стане, в якомусь сенсі проривним.

Терези

Фінансовий Таро-прогноз для Терезів на літо 2024

Терезів очікує щось дуже важливе у сфері фінансів! Три старші аркани: Колісниця, Зірка і Мир — говорять вам про настання важливого періоду, який може перевести вас на інший рівень фінансів, інакше кажучи, на вас чекає квантовий стрибок. Ймовірно, вам вдалося правильно вибрати сферу діяльності або вчасно змінити роботу.

Скорпіон

Фінансовий Таро-прогноз для Скорпіонів на літо 2024 року

Із трьох місяців, вдалим для вас стане липень 2024 року. Зі свого боку, червень стане для вас продовженням травневої фінансової ситуації — ви відчуєте те, що напрацювали навесні. А ось у серпні краще відпочити і набратися енерго-ресурсів: ви відчуєте втрату сил. Одним словом, вам краще відмовитися від перевантажень і сильної робочої залученості.

Стрілець

Фінансовий Таро-прогноз для Стрільців на літо 2024 року

Стрільців очікують два прибуткових місяці — червень і липень 2024 року, зате серпень виявиться не найкращим періодом для вас! Краще перенести старт проєктів на інший час, а в серпні просто добре відпочити і особливо не втягуватися в робочі процеси. Але вам, у будь-якому разі, варто побоюватися втрат і несподіваних подій не найкращого змісту.

Козеріг

Фінансовий Таро-прогноз для Козерогів на літо 2024

Початок літа 2024 стане для Крозерогів не найкращим часом збирати плоди: можливі непередбачені події, які змусять вас до несподіваних витрат. У липні ви поступово виберетеся з неприємного періоду, а в серпні вам доведеться відстоювати свої позиції, яких вдасться домогтися в липні. Словом, літо буде для вас напруженим, але результативним, якщо докладете зусиль.

Водолій

Фінансовий Таро-прогноз для Водоліїв на літо 2024

Водоліїв очікують хороші проєкти і великі можливості, які вдасться вдало монетизувати і навіть примножити в майбутньому. До вас іде справжня грошова удача і важливо вчасно помітити цей аспект і зловити хвилю!

Крім того, Водоліїв можуть очікувати гроші з власної сім'ї або найближчого оточення.

Риби

Фінансовий Таро-прогноз для Риб на літо 2024 року

У Риб очікується невдале у фінансовому плані літо 2024. "Підрив" основ звичної структури, раптове звільнення, різкі трансформації, з подальшими результатами для фінансової сфери життя. У серпні доведеться взяти тайм-аут і відпочити. Можливо навіть просто полежати.