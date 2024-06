Sony Music купила всі хіти гурту Queen за рекордну суму: про які гроші йдеться

Новий власник отримав права на всі хіти гурту, доходи від продажу товарів, грошові кошти, отримані від біографічного фільму 2018 року "Богемна рапсодія", а також будь-які інші майбутні проєкти та ліцензійні угоди.

Культовий каталог легендарного рок-гурту Queen куплено Sony Music за один мільярд фунтів стерлінгів, що більш ніж удвічі перевищує рекорд, встановлений Брюсом Спрінгстіном, який продав права на свою музику за 393 мільйони фунтів стерлінгів у 2021 році, пише The Sun.

За інформацією видання, живі учасники колективу і розпорядники майна фронтмена колективу Фредді Мерк'юрі стали однією зі сторін угоди.

Sony тепер володітимуть усіма хітами гурту, включно з "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" і "I Want To Break Free". Угода також охоплює доходи від продажу товарів, грошові кошти, отримані від біографічного фільму 2018 року "Богемна рапсодія", а також будь-які інші майбутні проєкти і ліцензійні угоди.

Однак на відміну від Спрінгстіна і Боба Ділана, які продали свій бек-каталог за 315 мільйонів фунтів стерлінгів, гурт збереже за собою права виконувати свою музику наживо.

Зараз 75-річний Браян Мей і 74-річний Роджер Тейлор, засновники гурту, продовжують гастролювати з 42-річним Адамом Ламбертом, новим фронтменом Queen після смерті Фредді 1991 року. 72-річний басист гурту Джон Дікон пішов з музики в 1997 році.

Адам Ламберт — фронтмен Queen

Disney Music Group володіє правами Північної Америки на музику Queen. Але група зберігає за собою глобальні права через британську компанію Queen Productions Ltd, яка 2021 року заробила 39 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді гонорарів. Інвестори розглядають музичні каталоги так само, як володіють акціями компаній, що виплачують дивіденди. Оцінка каталогу Queen's у мільярд фунтів стерлінгів ґрунтується на річній прибутковості, яку інвестор може очікувати протягом наступних кількох десятиліть.

Гурт Queen продовжує завойовувати молоду аудиторію навіть після смерті Фредді Мерк'юрі

За даними Luminate, опублікованими Billboard, у період з 1991 до 2017 року кількість проданих альбомів Queen у США становила 25,9 мільйона, а потім зросла до 3,58 мільйона 2019 року після виходу фільму "Богемна рапсодія". Популярність фільму і постійна трансляція хітів Queen через десятиліття після їхнього виходу допомогли гурту завоювати легіон молодих шанувальників, що також підвищило цінність їхнього каталогу.

