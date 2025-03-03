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Отже, сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відгриміла найпрестижніша кінопремія планети — "Оскар" 2025. З головного — вона відзначилася однією з найпохмуріших червоних доріжок за останні роки (такої концентрації білих, тілесних і сріблястих нарядів на один квадратний метр світ не бачив уже давно). До речі, той самий світ, мабуть, ніколи не бачив такого рівня русофілії на церемонії вручення головних нагород у сфері кіно в Лос-Анджелесі. Загалом, про все по порядку.

Отже, Селена Гомес (у Ralph Lauren), Емма Стоун (у Louis Vuitton) і Сідні Суїні з'явилися на червоній доріжці "Оскара" 2025 року фактично в однакових сукнях (знімок Суїні з доріжки афтепаті "Оскара" — вечірки Vanity Fair, але це не скасовує абсолютної схожості вбрань). Пенелопа Крус відпрацьовує злощасний контракт з Chanel, а ті, зі свого боку, знущаються з неї як можуть (ця сукня з нескінченним ґудзиковим рядом і дивним шлейфом — далеко не межа). А Демі Мур (в Armani Prive) просто час звільнити стилістів, які вчасно не дізналися домінуючу колірну гаму червоної доріжки "Оскара" 2025 року, але маємо що маємо. У підсумку актриса не тільки пролетіла з останнім шансом на статуетку, а й опинилася в добірці невиразних нарядів церемонії.

Демі Мур, Пенелопа Крус, Селена Гомес, Сідні Суїні, Емма Стоун

Трохи розбавила ситуацію Кім Кардаш'ян, з'явившись на червоній доріжці Vanity Fair у весільній сукні. Ну, як розбавила: скоріше, урізноманітнила білий ще більш білим. Утім, Люпіта Ніонго вирішила зробити те саме, тільки на доріжці "Оскара"

Кім Кардаш'ян

Люпіта Ніонго

Цікавим модним образом на червоній доріжці відзначилася, мабуть, тільки Голлі Беррі. Актрисі вдалося вигідно відмежуватися від великої кількості білого і бежевого. До речі, її цього разу ні на що не номінували: вона просто прийшла пристрасно поцілувати в губи Едріана Броуді ("Оскар" за головну чоловічу роль у фільмі "Бруталіст")

Холлі Беррі

Чи варто акцентувати на тому, що всі прогнози на премію перетворилися на пил: більшість номінацій "Бруталіста" (10) і "Емілії Перес" (13) так і залишилися номінаціями в історії кінокомпаній і колонках кінооглядачів.

Щоправда, ЛГБТ-повістку нагородили "Оскаром" за вродливу Зої Салдану в негарній сукні (найкраща роль другого плану в "Емілія Перес"). Абсолютно незрозуміло, яким чином ця сукня взагалі трапилася із Зої (Saint Laurent), адже вона — одна з найстильніших знаменитостей у Голлівуді, і модні промахи — точно не її історія.

Зої Салдана

Так ось, повертаючись до важливого: майже всі головні статуетки пішли "краями" в РФ. А точніше — картині "Анора" режисера Шона Бейкера, фільму з переважно російським кастом (Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Олексій Серебряков). Можна довго міркувати про права картини на численні топові премії світу, але зрештою стрічка дійшла до американської кіноакадемії і стала сенсацією "Оскара" 2025 року, відхопивши премії в п'яти номінаціях.

Будь-який прихильник "теорій змов" безпомилково впізнає в переможній ході досить примітивного фільму "Анора" добре продуману стратегію повернення Росії на світову культурну ниву: через ворота Голлівуду, руки американського режисера, гаманці продюсерів у США та гроші РФ. Таку собі концепцію "скасування скасування" в дії. Але ми ж із вами далекі від подібних теорій, тому просто не знаємо, як усе це стало можливим. Як "Оскар" у п'яти номінаціях "Аноре", включно з преміями за "найкращий фільм" (Шон Бейкер) і "головну жіночу роль" (Майкі Медісон) стали, по суті, п'ятьма реверансами на адресу РФ.

Шон Бейкер

До речі (або не зовсім до речі), перша трансгендерна жінка, номінована на "Оскар", Карла Софія Гаскон, залишилася без червоної доріжки і без "Оскара": скасування акторки напередодні премії даром не минуло. Але в залі вона все-таки з'явилася і навіть трохи жартувала. Ну так, зовсім трохи.

У війні порядків денних просування гендерного розмаїття і потепління у відносинах з РФ, очевидно перемогло друге... але це не точно.

P.S.

І тільки Зої Кравіц звернулася до зрозумілого і вічного, обравши елегантну відкритість поза політикою. Дякую, Зої!