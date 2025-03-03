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Итак, сегодня ночью в Лос-Анджелесе отгремела самая престижная кинопремия планеты — "Оскар" 2025. Из главного — она отличилась одной из самых унылых красных дорожек за последние годы (такой концентрации белых, телесных и серебристых нарядов на один квадратный метр мир не видел уже давно). Кстати, все тот же мир, пожалуй, никогда не видел такого уровня русофилии на церемонии вручения главных наград в сфере кино в Лос-Анджелесе. В общем, обо всем по порядку.

Итак, Селена Гомес (в Ralph Lauren), Эмма Стоун (в Louis Vuitton) и Сидни Суини появились на красной дорожке "Оскар" 2025 по факту в одинаковых платьях (снимок Суини с дорожки афтепати "Оскара" — вечеринки Vanity Fair, но это не отменяет абсолютной схожести нарядов). Пенелопа Крус отрабатывает злосчастный контракт с Chanel, а те, в свою очередь, издеваются над ней как могут (это платье с бесконечным пуговичным рядом и странным шлейфом — далеко не предел). А Деми Мур (в Armani Prive) просто пора уволить стилистов, которые своевременно не узнали доминирующую цветовую гамму красной дорожки "Оскара" 2025, но имеем что имеем. В итоге актриса не только пролетела с последним шансом на статуэтку, но и оказалась в подборке невыразительных нарядов церемонии.

Деми Мур, Пенелопа Крус, Селена Гомес, Сидни Суини, Эмма Стоун

Немного разбавила ситуацию Ким Кардашьян, появившись на красной дорожке Vanity Fair в свадебном платье. Ну, как разбавила: скорее, разнообразила белый еще более белым. Впрочем, Люпита Нионго решила сделать то же, только на дорожке "Оскара"

Ким Кардашьян

Люпита Нионго

Интересным модным образом на красной дорожке отличилась, пожалуй, только Холли Бэрри. Актрисе удалось выгодно отмежеваться от обилия белого и бежевого. Кстати, ее в этот раз ни на что не номинировали: она просто пришла страстно поцеловать в губы Эдриана Броуди ("Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Бруталист")

Холли Бэрри

Стоит ли акцентировать на том, что все прогнозы на премию превратились в пыль: большинство номинаций "Бруталиста" (10) и "Эмилии Перес" (13) так и остались номинациями в истории кинокомпаний и колонках кинообозревателей.

Правда, ЛГБТ-повестку наградили "Оскаром" за красивую Зои Салдану в некрасивом платье (лучшая роль второго плана в "Эмилия Перес"). Совершенно неясно, каким образом это платье вообще случилось с Зои (Saint Laurent), ведь она — одна из самых стильных знаменитостей в Голливуде, и модные промахи — точно не ее история.

Зои Салдана

Так вот, возвращаясь к важному: почти все главные статуэтки ушли "краями" в РФ. А точнее — картине "Анора" режиссера Шона Бейкера, фильму с преимущественно российским кастом (Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков). Можно долго рассуждать о правах картины на многочисленные топовые премии мира, но в итоге лента дошла до американской киноакадемии и стала сенсацией "Оскара" 2025, отхватив премии в пяти номинациях.

Любой сторонник "теорий заговоров" безошибочно узнает в победном шествии довольно примитивного фильма "Анора" хорошо продуманную стратегию возвращения России на мировую культурную ниву: через ворота Голливуда, руки американского режиссера, кошельки продюсеров в США и деньги РФ. Такую себе концепцию "отмены отмены" в действии. Но мы же с вами далеки от подобных теорий, поэтому просто не знаем, как все это стало возможным. Как "Оскар" в пяти номинациях "Аноре", включая премии за "лучший фильм" (Шон Бейкер) и "главную женскую роль" (Майки Мэдисон) стали, по сути, пятью реверансами в адрес РФ.

Шон Бейкер

К слову (или не совсем к слову), первая трансгендерная женщина, номинированная на "Оскар", Карла София Гаскон, осталась без красной дорожки и без "Оскара": отмена актрисы накануне премии даром не прошла. Но в зале она все-таки появилась и даже немного шутила. Ну так, совсем немного.

В войне повесток продвижения гендерного разнообразия и потепления в отношениях с РФ, очевидно победило вторае… но это не точно.

P.S

И только Зои Кравиц обратилась к понятному и вечному, выбрав элегантную открытость вне политики. Спасибо, Зои!