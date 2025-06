Анджеліні Джолі 50: злети і падіння ікони Голлівуду

4 червня американській акторці та громадській діячці Анджеліні Джолі виповнюється 50 років. Зірка, яка пройшла шлях від nepo-бебі до однієї з найвідоміших гуманісток у світі, вписала своє ім'я золотими літерами в історію Голлівуду і багато років залишається на вершині слави і популярності. Хоча і в її житті були свої трагедії та падіння.

Related video

Фокус зібрав найяскравіші факти про Анджеліну Джолі.

Непросте дорослішання зіркової дитини

Анджеліна народилася в Лос-Анджелесі у зірки "Опівнічного ковбоя" Джона Войта і його тодішньої дружини, франко-канадської актриси Маршелін Бертран 4 червня 1975 року.

Джон Войт і Маршелін Бертран Фото: Getty Images

Через рік після народження доньки актори розійшлися, а розлучення оформили через два роки. Войт зосередився на кар'єрі, отримавши "Оскар" за фільм "Повернення додому", а Бертран присвятила себе дітям.

Жінка переїхала з сином і донькою до Нью-Йорка. Попри те, що кар'єра залишилася в минулому, Маршелін часто водила дітей у кіно, і це сприяло тому, що з часом в Анджеліни з'явився інтерес до цієї професії.

Коли дівчині виповнилося 11 років, сім'я повернулася до Лос-Анджелеса. Там Анджеліна вирушила до кіношколи Лі Страсберга, а також навчалася у вищій школі Беверлі-Гіллз. Попри акторські амбіції, вона почувалася аутсайдером, тому що була високою, худою і одягалася в секонд-хенді. Коли в неї не вийшло стати моделлю, комплекс неповноцінності посилився.

Маршелін Бертран — мати Анджеліни Джолі Фото: Getty Images

На всіх етапах дорослішання Маршелін дуже підтримувала доньку. У них склалися дуже міцні стосунки, які тривали до самої смерті Бертран у січні 2007 року. 56-річна акторка померла від раку грудей та яєчників. Її смерть досі є великою втратою для актриси.

Стосунки з батьком у Джолі були куди гіршими. Вона звинувачувала його в зрадах і відході з сім'ї. У 2001 Анджеліна спробувала помиритися з ним, запросивши на зйомки у фільмі "Лара Крофт — розкрадачка гробниць", де зіграла головну роль, що прославила її на весь світ. Однак у процесі роботи над картиною батько і дочка посварилися кілька разів, після чого актриса знову обірвала зв'язки з батьком. У середині 2022-го вона вирішила відмовитися від прізвища Войт, а Джон заявив в інтерв'ю, що в неї — "серйозні психічні проблеми".

Джон Войт із дочкою та сином Фото: Herb Ritts

"Я не хочу розкривати причини моїх поганих стосунків із батьком. Скажу тільки, що, як і будь-яка дитина, [мій брат] Джеймі і я хотіли б мати теплі та люблячі стосунки з нашим батьком. Після всіх цих років я вирішила, що для мене нездорово перебувати поруч із батьком, особливо тепер, коли я несу відповідальність за свою власну дитину", — заявила актриса.

Шлях до голлівудського Олімпу

Перш ніж стати володаркою "Оскара" і безлічі інших кінопремій, Енджі знімалася спочатку в музичних кліпах. На її рахунку поява в кліпах Лені Кравіца Stand By My Woman, групи Rolling Stones (Anybody Seen My Baby) і Meat Loaf (відео Rock'n'Roll Dreams Come Through).

Що стосується кіно, то ще під час навчання в школі Лі Страсберга вона знялася в п'яти експериментальних картинах, які не увійшли до її фільмографії.

Офіційно її першою роллю став людиноподібний робот на ім'я Казелла "Кеш" Різ у низькобюджетному фантастичному бойовику "Кіборг 2: Скляна тінь" 1983 року. Особливої слави вона їй не принесла. А ось уже наступний фільм, "Хакери", був відзначений критиками. Попри касовий провал, картина стала культовою, коли вийшла на відеокасетах.

Першу нагороду молодій актрисі приніс фільм "Джордж Воллес" (1997), де вона виконала роль другої дружини губернатора штату Алабама Джорджа Воллеса, Корнелію. Її номінували на "Еммі", і вона отримала "Золотий глобус".

Анджеліна Джолі вписала своє ім'я в історію Голлівуду Фото: Getty Images

З роками Анджеліна стала однією з найприбутковіших зірок Голлівуду. За фільм "Перерване життя" її нагородили "Оскаром", а картини "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" і "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць 2 — Колиска життя" зробили її секс-символом цілого покоління.

Далі були картини "Малефісента", "Турист", "Олександр", "Підміна", "Особливо небезпечний", "Містер і місіс Сміт" і багато інших. Джолі стала третьою актрисою (після Джулії Робертс і Камерон Діас), яка "вступила" до клубу актрис, які отримують за один фільм понад $20 млн.

До речі, шпигунський бойовик із Бредом Пітом і Анджеліною Джолі став касовим успіхом, зібравши $480 млн.

Поряд з успіхом Енджі потрапляла і в списки найгірших актрис. Вона чотири роки поспіль (з 2002 по 2005) номінувалася на "Золоту малину" як "Найгірша акторка", але щоразу її обходила інша зірка.

Наприкінці 2011 року Джолі зайнялася кіновиробництвом. На її рахунку картини "Спочатку вони вбили мого батька", "У краю крові та меду", "Незламний" і "Без крові".

Гуманітарна діяльність

Під час зйомок "Лара Крофт — розкрадачка гробниць", які проходили в Камбоджі, Джолі вперше побачила катастрофу жителів країн третього світу, що змусило її переглянути свої пріоритети. Уже 27 серпня 2001 року вона стала послом доброї волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН. У багато місій голлівудська знаменитість їздила за власні гроші і жила в таборах для біженців у тих самих умовах, що й вони, допомагаючи їм виконувати будь-яку роботу.

Будучи послом ООН, вона відвідала Кенію, Таїланд, Еквадор, Судан, Косово, Анголу, Шрі-Ланку, табори іракських біженців у Йорданії, а також побувала з чотириденним візитом на Північному Кавказі.

Ця діяльність додала їй ваги не лише як акторці, а й як впливовій фігурі. Вона навіть виступила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та неодноразово була запрошена до Білого дому.

У 2005 році Анджеліна Джолі була удостоєна Гуманітарної премії ООН.

Джолі стала послом ООН Фото: Getty Images

Серед безлічі нагород Анджеліни є й ті, що були присвоєні їй королевою Великої Британії Єлизаветою II. У 2014 році монарх дарувала їй почесний титул пані у зв'язку з нагородженням її орденом Святого Михайла і Святого Георгія за службу інтересам зовнішньої політики Великої Британії та участь у глобальній кампанії боротьби проти сексуального насильства в зоні військових конфліктів.

Особисте життя Анджеліни Джолі

Якщо кар'єра і гуманітарна діяльність Джолі складалися загалом успішно, то в особистому житті її переслідували невдачі. Вона тричі була одружена, і кожен зі шлюбів закінчився розлученням.

Першим чоловіком актриси став Джонні Лі Міллер, її партнер по зйомках у фільмі "Хакери". Одружившись у 1996-му, вони розлучилися лише через рік, але водночас зберегли дружні стосунки на все життя.

Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер Фото: Скриншот

У травні 2000 року на зйомках фільму "Керуючи польотами" Анджеліна закрутила пристрасний роман з ексцентричним колегою Біллі Бобом Торнтоном, і ці стосунки стали об'єктом пильної уваги всього світу. Вже дуже скоро вони одружилися, однак і цей шлюб був недовгим. У травні 2003-го вони розлучилися, і обом у терміновому порядку довелося видаляти татуювання з іменами одне одного.

Найгучнішим і найскандальнішим став для Джолі її роман, а потім шлюб і розлучення з Бредом Піттом. Іскра між ними пробігла під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт" у 2004 році, коли Пітт ще був одружений з Дженніфер Еністон.

Анджеліна Джолі, вагітна двійнею Фото: Getty Images

Стало зрозуміло, що вони більше, ніж просто колеги, коли Бред і Дженніфер подали на розлучення 2005 року, а кілька місяців потому нову пару сфотографували разом під час поїздки до Ефіопії, де вони удочерили свою доньку Захару.

"[Бред] розширив моє життя так, як я й уявити собі не могла. Ми побудували сім'ю. Він не просто кохання всього мого життя, він моя сім'я", — розповіла мати шістьох дітей журналу Marie Claire.

Вони зв'язали себе узами шлюбу 2014 року на приватній церемонії у своїй французькій виноробні, але їхній, здавалося б, ідеальний шлюб звалився 2016 року, коли Анджеліна подала на розлучення.

"Я дуже засмучений цим, але зараз найголовніше — це благополуччя наших дітей. Я люб'язно прошу пресу надати їм простір, на який вони заслуговують у цей непростий час", — сказав Бред у своїй заяві.

Широко розрекламований розрив ознаменував кінець епохи і призвів до заплутаного шлюборозлучного процесу, під час якого їхні активи, включно з французьким маєтком, стали предметом спору між ними, а також опікою над дітьми.

Турботлива мати

Актриса — турботлива мати шістьох дітей, троє з яких прийомні, і стільки ж — рідні. Вона всиновила свого старшого, Меддокса, з Камбоджі у 2002 році; зараз він вивчає біохімію в Університеті Енсе в Південній Кореї і вивчає корейську мову.

Свого другого старшого, Пакса, акторка всиновила у В'єтнамі 2007 року, коли йому було три роки.

Захара, як уже йшлося вище, народилася в Ефіопії 2005 року і була усиновлена Анджеліною того ж року. Вона пристрасно бажає віддавати, і приєдналася до своєї матері у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб виступити за Закон про повторну авторизацію "Справедливість для всіх" 2022 року. Захара також запустила лінію ювелірних виробів, щоб зібрати кошти для притулків House of Ruth. Зараз вона навчається в коледжі Спелмана.

Анджеліна Джолі з п'ятьма з шести дітей на прем'єрі фільму Фото: Getty Images

Шайло — перша рідна донька Пітта і Джолі. Вона народилася 2006 року. Зараз вона захоплюється танцями. За словами Анджеліни, підліток дуже потайливий і віддає перевагу життю поза центром уваги. Після розлучення батьків, досягнувши повноліття, дівчина позбулася прізвища батька, а нещодавно змінила й ім'я.

Молодші діти Анджеліни і Бреда — близнюки Вів'єн і Нокс — народилися 2008 року. Хоча Нокс виріс поза центром уваги, він приєднався до своєї матері, озвучуючи персонажа в "Кунг-фу Панда 3". Його сестра співпрацювала з Анджеліною, втілюючи в життя "Аутсайдерів" на Бродвеї, і вона була асистентом актриси.

"Вів нагадує мені мою матір тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому, щоб підтримувати інших творчих людей. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і старанно працює, щоб краще зрозуміти, як зробити свій внесок", — ділилася актриса.

Раніше Фокус писав, що:

Анджеліна Джолі підтримала дівчинку з Харківщини, яка пережила ракетний удар РФ.

Актриса не отримала номінацію на "Оскар" за фільм "Марія", що стало для неї великим ударом.

Ми також розповідали, як Анджеліна Джолі переживала розлучення з Бредом Піттом.