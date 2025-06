Анджелине Джоли 50: взлеты и падения иконы Голливуда

4 июня американской актрисе и общественному деятелю Анджелине Джоли исполняется 50 лет. Звезда, которая прошла путь от nepo-беби до одной из самых известных гуманисток в мире, вписала свои имя золотыми буквами в истории Голливуда и много лет остается на вершине славы и популярности. Хотя и в ее жизни были свои трагедии и падения.

Фокус собрал самые яркие факты об Анджелине Джоли.

Непростое взросление звездного ребенка

Анджелина родилась в Лос-Анджелесе у звезды "Полуночного ковбоя" Джона Войта и его тогдашней жены, франко-канадской актрисы Маршелин Бертран 4 июня 1975 года.

Джон Войт и Маршелин Бертран Фото: Getty Images

Год спустя после рождения дочери актеры разошлись, а развод оформили два года спустя. Войт сосредоточился на карьере, получив "Оскар" за фильм "Возвращение домой", а Бертран посвятила себя детям.

Женщина переехала с сыном и дочерью в Нью-Йорк. Несмотря на то, что карьера осталась в прошлом, Маршелин часто водила детей в кино, и это способствовало тому, что со временем у Анджелины появился интерес к этой профессии.

Когда девушке исполнилось 11 лет, семья вернулась в Лос-Анджелес. Там Анджелина отправилась в киношколу Ли Страсберга, а также училась в высшей школе Беверли-Хиллз. Несмотря на актерские амбиции, она чувствовала себя аутсайдером, потому что была высокой, худой и одевалась в секонд-хенде. Когда у нее не получилось стать моделью, комплекс неполноценности усугубился.

Маршелин Бертран – мать Анджелины Джоли Фото: Getty Images

На всех этапах взросления Маршелин очень поддерживала дочь. У них сложились очень крепкие отношения, которые продолжались до самой смерти Бертран в январе 2007 года. 56-летняя актриса умерла от рака груди и яичников. Ее смерть до сих пор является большой утратой для актрисы.

Отношения с отцом у Джоли были куда хуже. Она винила его в изменах и уходе из семьи. В 2001 Анджелина попыталась помириться с ним, пригласив на съемки в фильме "Лара Крофт — расхитительница гробниц", где сыграла главную роль, прославившую ее на весь мир. Однако в процессе работы над картиной отец и дочь поссорились несколько раз, после чего актриса снова оборвала связи с отцом. В середине 2022-го она решила отказаться от фамилии Войт, а Джон заявил в интервью, что у нее – "серьезные психические проблемы".

Джон Войт с дочерью и сыном Фото: Herb Ritts

"Я не хочу раскрывать причины моих плохих отношений с отцом. Скажу только, что, как и любой ребенок, [мой брат] Джейми и я хотели бы иметь теплые и любящие отношения с нашим отцом. После всех этих лет я решила, что для меня нездорово находиться рядом с отцом, особенно теперь, когда я несу ответственность за своего собственного ребенка", – заявила актриса.

Путь к голливудскому Олимпу

Прежде, чем стать обладательницей "Оскара" и множества других кинопремий, Энджи снималась сначала в музыкальных клипах. На ее счету появление в клипах Лени Кравица Stand By My Woman, группы Rolling Stones (Anybody Seen My Baby) и Meat Loaf (видео Rock’n’Roll Dreams Come Through).

Что касается кино, то еще во время обучения в школе Ли Страсберга она снялась в пяти экспериментальных картинах, которые не вошли в ее фильмографию.

Официально ее первой ролью стал человекоподобный робот по имени Казелла "Кэш" Риз в низкобюджетном фантастическом боевике "Киборг 2: Стеклянная тень" 1983 года. Особой славы она ей не принесла. А вот уже следующий фильм, "Хакеры", был отмечен критиками. Несмотря на кассовый провал, картина слала культовой, когда вышла на видеокассетах.

Первую награду молодой актрисе принес фильм "Джордж Уоллес" (1997), где она исполнила роль второй жены губернатора штата Алабама Джорджа Уоллеса, Корнелию. Ее номинировали на "Эмми", и она получила "Золотой глобус".

Анджелина Джоли вписала свое имя в историю Голливуда Фото: Getty Images

С годами Анджелина стала одной из самых прибыльных звезд Голливуда. За фильм "Прерванная жизнь" ее наградили "Оскаром", а картины "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни" сделали ее секс-символом целого поколения.

Далее были картины "Малефисента", "Турист", "Александр", "Подмена", "Особо опасен", "Мистер и миссис Смит" и многие другие. Джоли стала третьей актрисой (после Джулии Робертс и Камерон Диас), которая "вступила" в клуб актрис, получающих за один фильм более $20 млн.

Кстати, шпионский боевик с Брэдом Питом и Анджелиной Джоли стал кассовым успехом, собрав $480млн.

Наряду с успехом Энджи попадала и в списки худших актрис. Она четыре года подряд (с 2002 по 2005) номинировалась на "Золотую малину" как "Худшая актриса", но каждый раз ее обходила другая звезда.

В конце 2011 года Джоли занялась кинопроизводством. На ее счету картины "Сначала они убили моего отца", "В краю крови и меда", "Несломленный" и "Без крови".

Гуманитарная деятельность

Во время съемок "Лара Крофт — расхитительница гробниц", которые проходили в Камбодже, Джоли впервые увидела катастрофу жителей стран третьего мира, что заставило ее пересмотреть свои приоритеты. Уже 27 августа 2001 года она стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Во многие миссии голливудская знаменитость ездила за собственные деньги и жила в лагерях для беженцев в тех же условиях, что и они, помогая им выполнять любую работу.

Будучи послом ООН, она посетила Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Анголу, Шри-Ланку, лагеря иракских беженцев в Иордании, а также побывала с четырехдневным визитом на Северном Кавказе.

Эта деятельность добавила ей вес не только как актрисе, но и как влиятельной фигуре. Она даже выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе и неоднократно была приглашена в Белый дом.

В 2005 году Анджелина Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН.

Джоли стала послом ООН Фото: Getty Images

Среди множества наград Анджелины есть и те, что были присвоены ей королевой Великобритании Елизаветой II. В 2014 году монарх даровала ей почетный титул дамы в связи с награждением ее орденом Святого Михаила и Святого Георгия за службу интересам внешней политики Великобритании и участие в глобальной кампании борьбы против сексуального насилия в зоне военных конфликтов.

Личная жизнь Анджелины Джоли

Если карьера и гуманитарная деятельность Джоли складывались в целом успешно, то в личной жизни ее преследовали неудачи. Она трижды была замужем, и каждый из браков закончился разводом.

Первым мужем актрисы стал Джонни Ли Миллер, ее партнер по съемкам в фильме "Хакеры". Поженившись в 1996-м, они расстались всего год спустя, но при этом сохранили дружеские отношения на всю жизнь.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер Фото: Скриншот

В мае 2000 года на съемках фильма "Управляя полетами" Анджелина закрутила страстный роман с эксцентричным коллегой Билли Бобом Торнтоном, и эти отношения стали объектом пристального внимания всего мира. Уже очень скоро они поженились, однако и этот брак был недолгим. В мае 2003-го они развелись, и обоим в срочном порядке пришлось удалять татуировки с именами друг друга.

Наиболее громким и скандальным стал для Джоли ее роман, а затем брак и развод с Брэдом Питтом. Искра между ними пробежала во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, когда Питт еще был женат на Дженнифер Энистон.

Анджелина Джоли, беременная двойней Фото: Getty Images

Стало ясно, что они больше, чем просто коллеги, когда Брэд и Дженнифер подали на развод в 2005 году, а несколько месяцев спустя новую пару сфотографировали вместе во время поездки в Эфиопию, где они удочерили свою дочь Захару.

"[Брэд] расширил мою жизнь так, как я и представить себе не могла. Мы построили семью. Он не просто любовь всей моей жизни, он моя семья", — рассказала мать шестерых детей журналу Marie Claire.

Они связали себя узами брака в 2014 году на частной церемонии в своей французской винодельне, но их, казалось бы, идеальный брак рухнул в 2016 году, когда Анджелина подала на развод.

"Я очень опечален этим, но сейчас самое главное — это благополучие наших детей. Я любезно прошу прессу предоставить им пространство, которого они заслуживают в это непростое время", — сказал Брэд в своем заявлении.

Широко разрекламированный разрыв ознаменовал конец эпохи и привел к запутанному бракоразводному процессу, в ходе которого их активы, включая французское поместье, стали предметом спора между ними, а также опекой над детьми.

Заботливая мать

Актриса – заботливая мать шестерых детей, трое из которых приемные, и столько же – родные. Она усыновила своего старшего, Мэддокса, из Камбоджи в 2002 году; сейчас он изучает биохимию в Университете Енсе в Южной Корее и изучает корейский язык.

Своего второго старшего, Пакса, актриса усыновила во Вьетнаме в 2007 году, когда ему было три года.

Захара, как уже говорилось выше, родилась в Эфиопии в 2005 году и была усыновлена ​​Анджелиной в том же году. Она страстно желает отдавать, и присоединилась к своей матери в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы выступить за Закон о повторной авторизации "Справедливость для всех" 2022 года. Захара также запустила линию ювелирных изделий, чтобы собрать средства для приютов House of Ruth. Сейчас она учится в колледже Спелмана.

Анджелина Джоли с пятью из шести детей на премьере фильма Фото: Getty Images

Шайло – первая родная дось Питта и Джоли. Лна родилась в 2006 году. Сейчас она увлекается танцами. По словам Анджелины, подросток очень скрытный и предпочитает жизнь вне центра внимания. После развода родителей, достигнув совершеннолетия, девушка избавилась от фамилии отца, а недавно сменила и имя.

Младшие дети Анджелины и Брэда – близнецы Вивьен и Нокс – родились в 2008 году. Хотя Нокс вырос вне центра внимания, он присоединился к своей матери, озвучивая персонажа в "Кунг-фу Панда 3". Его сестра сотрудничала с Анджелиной, воплощая в жизнь "Аутсайдеров" на Бродвее, и она была ассистентом актрисы.

"Вив напоминает мне мою мать тем, что она не сосредоточена на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы поддерживать других творческих людей. Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и усердно работает, чтобы лучше понять, как внести свой вклад", – делилась актриса.

