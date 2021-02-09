СРСР на мінімалках. Чому в Україні таке живуче прагнення ходити строєм і таврувати незгодних

Чого не розуміють Гетманцев, Шмигаль, і вся братія, яка керує економікою України в післямайданний час?

Кожна людина, що живе в Україні, навіть якщо вона прямо не заплатила жодної копійки податків, працює на зростання економіки країни в цілому. Просто тому, що вона тут живе і споживає товари та послуги.

Кожне підприємство, що створило робочі місця, навіть якщо воно не платить податок на прибуток, а зарплати видає в конвертах, працює на зростання економіки країни в цілому.

Тому, мета уряду, що працює на країну, — постійне збільшення населення, постійний приплив людей в країну, постійне збільшення кількості підприємств.

А що у нас? Результат уряду Гетманцева-Шмигаль, як і результат всіх останніх президентів, прем'єрів, міністрів фінансів зворотний — постійне зростаюче виштовхування з країни населення в Польщу, постійне наростання податкового і адміністративного тиску на тих, що залишилися.

Ну, не вороги?

Я дивуюся, як люди, які на своїй шкурі відчули радянський тоталітаризм, радісно підхоплюють будь-яку "тотальну колективізацію", компанійщину влади.

Чомусь все, що закінчується на "-ація" і все тотальне знаходить масу натхненних прихильників, готових хапати вила і допомагати владі реалізовувати її тотальний задум.

Радіють тотальній централізації, кажуть, що децентралізація губить країну, треба притиснути місцевих феодалів. Радіють тотальній концентрації всіх гілок влади в одних руках — мовляв, так надійніше, пригорнемо сепаратистів.

Радіють тотальній фіскалізації, бо нічого тут лібералізм розводити, нарешті притиснемо крамарів. Радіють тотальній українізації, — мовляв, нарешті притиснемо вузькомовних.

Радіють закону про цензуру — це мені взагалі виносить мозок, — мовляв, нарешті притиснемо будь-кого, хто пише! Будь-кого, хто говорить! Радіють незаконним діям влади — давно пора розібратися з незгодними! З неправильними! З самостійними!

Для будь-якої тотальної гидоти при владі завжди знаходиться група підтримки. Тих, хто голосно кричить, але дуже дивується на виборах, чому ж їхні кумири — в місці нижче спини?

Пан Зеленський разом зі своїм фан-клубом теж тупають з цього второваним попередниками шляху. Ну ну. Топайте.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.