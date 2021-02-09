СССР на минималках. Почему в Украине так живуче стремление ходить строем и клеймить несогласных

Чего не понимают Гетманцев, Шмыгаль, и вся братия, которая керует экономикой Украины в послемайданное время?

Каждый человек, живущий в Украине, даже если он прямо не заплатил ни одной копейки налогов, работает на рост экономики страны в целом. Просто потому, что он тут живет и потребляет товары и услуги.

Каждое предприятие, создавшее рабочие места, даже если оно не платит налог на прибыль, а зарплаты выдает в конвертах, работает на рост экономики страны в целом.

Поэтому, цель правительства, работающего на страну, — постоянное увеличение населения, постоянный приток людей в страну, постоянное увеличение количества предприятий.

А что у нас? Результат правительства Гетманцева-Шмыгаля, как и результат всех последних президентов, премьеров, министров финансов обратный — постоянное нарастающее выдавливание из страны населения в Польшу, постоянное нарастание налогового и административного давления на оставшихся.

Ну, не враги?

Я удивляюсь, как люди, на своей шкуре испытавшие советский тоталитаризм, радостно подхватывают любую "тотальную коллективизацию", компанейщину власти.

Почему-то все, что заканчивается на "-ация" и все тотальное находит массу воодушевившихся сторонников, готовых хватать вилы и помогать власти реализовывать ее тотальный замысел.

Радуются тотальной централизации, говорят, что децентрализация губит страну, надо прижать местных феодалов. Радуются тотальной концентрации всех ветвей власти в одних руках — мол, так надежнее, прижмем сепаратистов.

Радуются тотальной фискализации, ибо нечего тут либерализм разводить, наконец-то прижмем лавочников. Радуются тотальной украинизации, — мол, наконец-то прижмем узькоязичних.

Радуются закону о цензуре — это мне вообще выносит мозг, — мол, наконец-то прижмем любого пишущего! Любого говорящего! Радуются незаконным действиям власти — давно пора разобраться с несогласными! С неправильными! С самостоятельными!

Для любой тотальной гадости у власти всегда находится группа поддержки. Тех, кто громко кричит, но очень удивляется на выборах, почему же их кумиры — в месте ниже спины?

Пан Зеленский вместе со своим фан-клубом тоже топают по этому проторенному попередниками пути. Ну-ну. Топайте.

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Публикуется с согласия автора.