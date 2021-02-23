Алхімія економіки. Чому там, де два економісти, там три думки

Про економіку та алхімію. Економіка як дисципліна не відповідає всім необхідним вимогам, щоб називатися науковою теорією — як, наприклад, математика, фізика, хімія.

У хімії, наприклад, якщо змішати одну певну речовину з іншою визначеною речовиною, то за рівних початкових умов завжди вийде певна третя речовина. Тобто результат можна передбачити на 100%.

В економіці ж цього немає. Сорос взагалі знущається над економічними теоріями: "Те, що я не знаю більше половини з них, ніяк не завадило мені заробити мільярди, а це вже говорить про їхню справжню наукову цінність".

Економіка поки не теорія, а всього лише гіпотеза. Навіть, точніше, безліч гіпотез, деякі з яких взаємовиключають одне одного. Деякі експерти кажуть, що вона на рівні розвитку, як фізика за часів Ньютона.

Поки справи йдуть добре, то всі вихваляють, наприклад, теорію ефективного ринку, тільки відбувається крах — усі її проклинають (за винятком Баффета, який завжди вважав її уявною теорією (або помилковою гіпотезою).

Наразі економіка — це модна забава еліт: колись у них виходить, колись ні, але що призвело до успіху або неуспіху, точно визначити вкрай складно, якщо взагалі можливо. Завжди знайдеться кілька вчених, які пояснять усе з прямопротилежних точок зору.

Думки, наприклад, монетаристів і кейнсіанців щодо Великої депресії неабияк різняться.

Економісти більше нагадують алхіміків, ніж фізиків або інженерів. Втім, не варто забувати, що з алхімії виросла хімія.

Економіка зосереджена скоріше на політиці, ніж на відкритті фундаментальних знань — економічні дані більшості цікаві тільки як керівництво для політики, від того і "постулати" економіки (як і погляди економістів) змінюються на догоду політичним інтересам.

Першоджерело.