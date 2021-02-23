Алхимия экономики. Почему, там где два экономиста, там три мнения

Об экономике и алхимии. Экономика как дисциплина не отвечает всем необходимым требованиям, чтобы называться научной теорией — как, например, математика, физика, химия.

В химии, например, если смешать одно определенное вещество с другим определенным веществом, то при прочих равных начальных условиях всегда получится определенное третье вещество. Т.е. результат можно предсказать на 100%.

В экономике же этого нет. Сорос вообще издевается на экономическими теориями: "То, что я не знаю больше половины из них, никак не помешало мне заработать миллиарды, а это уже говорит об их истинной научной ценности".

Экономика пока не теория, а всего лишь гипотеза. Даже, вернее, множество гипотез, некоторые из которых взаимоисключают друг друга. Некоторые эксперты говорят, что она находится на уровне развития, как физика во времена Ньютона.

Пока дела идут хорошо, то все восхваляют, например, теорию эффективного рынка, только происходит крах — все ее проклинают (за исключением Баффета сотоварищи, который всегда считал ее мнимой теорией(или ложной гипотезой).

Сейчас экономика — это модная забава элит: когда-то у них получается, когда-то нет, но что привело к успеху или неуспеху, достоверно определить крайне сложно, если вообще возможно. Всегда найдется несколько ученых, которые объяснят все с прямо противоположных точек зрения.

Мнения, например, монетаристов и кейнсианцев насчет Великой депрессии изрядно различаются.

Экономисты больше напоминают алхимиков, чем физиков или инженеров. Впрочем, не стоит забывать, что из алхимии выросла химия.

Экономика сосредоточена скорее на политике, нежели на открытии фундаментальных знаний – экономические данные большинству интересны только как руководство для политики, от того и "постулаты" экономики (как и воззрения экономистов) меняются в угоду политическим интересам.

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