Лежить вібратор мій, нудьгує. Секс-скандал з помічницею голови ЦВК очима психолога

З приводу вторгнення вібратора в незаймані простори ЦВК згадався випадок Шребера. Цей суддя страждав психозом, йому здавалося, що він жінка, і він залишив докладні записки про ці свої переживання.

Найяскравіші переживання були еротичного характеру. Уявлення про жіночу сексуальність, народжені в надрах засмученої чоловічої свідомості — той ще кошмар.

Випадок Шребера, кажуть, посварив Фрейда з Юнгом. Не зійшлися в інтерпретаціях.

І ось ми бачимо, що сто років по тому суспільні уявлення про жіночу сексуальність в сучасній Україні не особливо відрізняються від шреберівських.

Через бажання жінки багатьом цілком здоровим співгромадянам досі відкриваються ворота в пекло, спалити відьму.

Але загалом ця історія має не тільки гендерний сенс, вона ширше.

Наприклад, вона ставить питання про сумісність приватного і офіційного дискурсів. Про те, наскільки жорсткими повинні бути межі між різними ролями одної і тої ж людини, між особистим та політичним.

Якщо застосувати психологічну міру, то інтеграція і цілісність — завжди більш здоровий стан, ніж розщеплення та розірваність досвіду.

І йдучи здоровим шляхом, ми неминуче прийдемо до ідеї про те, що якщо у всіх людей є тіла, бажання та особисте життя, то це якось повинно імплементуватиметься в політику теж.

Тим паче, дивно спостерігати шитсторм щодо "осквернення" особистим контентом високої моральності держслужбовця в країні, де держслужбовцям все ніяк не вдається провести межу між особистим і суспільним, коли справа стосується, наприклад, грошей.

Весь час якась плутанина виходить.

Першоджерело.