Танці навколо "Мінська". Чому зустріч Байдена і Путіна не принесла прориву для України

Як і прогнозувалося, головним підсумком зустрічі стало те, що зустріч відбулася.

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Так, це була установча зустріч, на якій високі договірні сторони домовилися, що будуть домовлятися далі.

Установча, тому що сторони обмінялися вихідним баченням своїх інтересів, точок взаємодії і точок конфлікту інтересів.

Байден представляє глобального гравця, чиї інтереси можуть виникнути в будь-якому місці світу, при цьому порушення демократичних свобод і і всяких різних толерантностей автоматично перетворює місце на сферу американських інтересів.

Але тут США готові домовлятися і взаємодіяти. Однак, втручання у внутрішні процедури США, наприклад, у вибори, вони вважають абсолютно неприпустимим і підуть на вельми жорсткі заходи.

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Якщо сформулювати більш стисло і лаконічно, то це наступний підхід: долар уже не править усім світом, але долар разом з Тихоокеанським флотом усе ще змусять поважати себе всіх. І Росію, у тому числі.

Підхід Путіна не менш відомий. Це не перешкоджати будь-яким діям РФ на пострадянському просторі, який є зоною виняткових російських інтересів. Не втручатися в те, що творить влада РФ на своїй території. Не наближатися всякими блоками на кшталт НАТО і його військовими базами до кордонів РФ. Не провокувати РФ, у першу чергу, за рахунок неузгодженої зміни урядів у зоні її інтересів.

Путін упевнений, що його блеф, підкріпленим старим радянським ядерним потенціалом, дає йому право на подібний підхід.

Комусь не подобається? Ну, тоді треба ставати сильними і самостійними, а не вимагати захисту і грошей у великих "дядечок і тітоньок"...

З мізерної конкретики щодо переговорів. Путін вчергове повторив своє трактування "Мінська", від якого він відмовлятися не має наміру. І ще раз підкреслив, що Росія у війні на Донбасі — миротворець (!)

Ось саме за ці зрадницькі формулювання "Мінська" і за ті військові поразки, які і призвели до укладення цього "Мінська", і варто питати з Петра Порошенка.

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Відповідно, ближче до осені чекаємо на спробу Володимира Зеленського внести "Формулу Штайнмайєра" до Верховної Ради. Після чого дострокові вибори і президента, і парламенту стануть куди більш реальними.

Загалом, Байден має намір і далі переконувати Путіна, що жити і співпрацювати за правилами краще, ніж ворогувати без правил. Путін повністю згоден, за умови, що правила формулює він сам.

Усі теми потенційних домовленостей, у тому числі, щодо обмеження озброєнь, освоєння Арктики, протистояння кіберзагрозам, захисту навколишнього середовища спущені на рівень експертів. Причому, тема України на експертний рівень не потрапила.

Тобто, у нас усе як і раніше. Як і раніше, так собі.

Першоджерело.