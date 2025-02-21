Кримський сценарій у Гренландії. Чому для Трампа вигідно зараз виправдати Путіна

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ЧИ ЗАЛУЧИТЬ ТРАМП ДО ПЕРЕГОВОРІВ ЄВРОПЕЙЦЯ ЛУКАШЕНКА?

Попереджаю співгромадян, що в Україні виникають два нових дефіцити: корвалолу — для тих, хто всередині теми війни та миру, і попкорну — для тих, хто займає позицію стороннього спостерігача.

З іншого боку, я переконався, що Дональд Трамп не висить на гачку у ФСБ і не є російським шпигуном. Бо будь-який шпигун не став би так завзято тиражувати чисто російські фейки, щоб не спалитися. А Трамп це робить. Бо вірить у те, що верзе.

Трамп та його оточенні не довіряють глибинній державі США. Відповідно, не довіряють всім офіційним державним інституціям, навіть Держдепу і розвідспільноті. Тому джерелом "достовірної інформації" стає якийсь Такер Карлсон, який читає сайт "Раша тудей", потім переповідає це Ілону Маску, той Трампу, а той з захватом озвучує як офіційну точку зору супердержави.

Я не фанат USAID, але ця структура регулярно замовляла соціологію по Україні, і було відомо, що рейтинг довіри до Володимира Зеленського дійсно не 73%, але й не 4%, а близько 50%.

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Чекаю, коли Трамп проголосить, що якщо б він був президентом США замість Рузвельта, то Друга Світова війна б не почалася. Бо треба було зробити територіальні поступки Німеччині і Японії, а так Рузвельт спровокував Японію на Перл-Харбор… А ще не буду здивований, коли Трамп таки погодиться на участь представників Європи у мирних переговорах і запросить у їх якості Олександра Лукашенка — той же поступки Путіну робить і війни уникає…

Якщо серйозно, то виправдовуючи Путіна у нападі на Україну, Трамп фактично виправдовує себе. Ось йому забажалося Гренландії, і він спочатку запропонував гроші (як Путін Віктору Януковичу), а якщо згоди не буде, то проведе у Гренландії фейковий референдум про приєднання (як Путін у Криму), а потім застосує і силу. І буде абсолютно щиро запевняти світ, що у всьому винна Данія, яка не пішла на поступки.

Мені важко назвати Трампа ерудованою розумною людиною. Він навряд чи чув про "правило бумерангу". Ну що ж, такі правила працюють, навіть якщо персонаж про них і не обізнаний.

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