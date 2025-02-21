Крымский сценарий в Гренландии. Почему для Трампа выгодно сейчас оправдать Путина
Политический аналитик Александр Кочетков видит практический смысл в том потоке слов, который ежедневно извергает из себя Трамп. Например, оправдывая Путина, американский президент авансом оправдывает и себя — если ему, например, все-таки захочется аннексировать Гренландию
ПРИВЛЕЧЕТ ЛИ ТРАМП К ПЕРЕГОВОРАМ ЕВРОПЕЙЦА ЛУКАШЕНКО?
Предупреждаю сограждан, что в Украине возникают два новых дефицита: корвалола — для тех, кто внутри темы войны и мира, и попкорна — для тех, кто занимает позицию стороннего наблюдателя.
С другой стороны, я убедился, что Дональд Трамп не висит на крючке у ФСБ и не является российским шпионом. Потому что любой шпион не стал бы так рьяно тиражировать чисто российские фейки, чтобы не спалиться. А Трамп это делает. Потому что верит в то, что несет.
Трамп и его окружение не доверяют глубинному государству США. Соответственно, не доверяют всем официальным государственным институтам, даже Госдепу и разведсообществу. Поэтому источником "достоверной информации" становится некий Такер Карлсон, который читает сайт "Раша тудей", потом пересказывает это Илону Маску, тот Трампу, а тот с восторгом озвучивает как официальную точку зрения супердержавы.
Я не фанат USAID, но эта структура регулярно заказывала социологию по Украине, и было известно, что рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому действительно не 73%, но и не 4%, а около 50%.Важно
Жду, когда Трамп провозгласит, что если бы он был президентом США вместо Рузвельта, то Вторая Мировая война бы не началась. Потому что надо было сделать территориальные уступки Германии и Японии, а так Рузвельт спровоцировал Японию на Перл-Харбор... А еще не буду удивлен, когда Трамп таки согласится на участие представителей Европы в мирных переговорах и пригласит в их качестве Александра Лукашенко — тот же уступки Путину делает и войны избегает...
Если серьезно, то оправдывая Путина в нападении на Украину, Трамп фактически оправдывает себя. Вот ему захотелось Гренландии, и он сначала предложил деньги (как Путин Виктору Януковичу), а если согласия не будет, то проведет в Гренландии фейковый референдум о присоединении (как Путин в Крыму), а потом применит и силу. И будет совершенно искренне уверять мир, что во всем виновата Дания, которая не пошла на уступки.
Мне трудно назвать Трампа эрудированным умным человеком. Он вряд ли слышал о "правиле бумеранга". Ну что ж, такие правила работают, даже если персонаж о них и не осведомлен.
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