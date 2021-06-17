Танцы вокруг "Минска". Почему встреча Байдена и Путина не принесла прорыва по Украине

Как и прогнозировалось, главным итогом встречи стало то, что встреча состоялась.

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Да, это была установочная встреча, на которой высокие договаривающиеся стороны договорились, что будут договариваться дальше.

Установочная, потому что стороны обменялись исходным видением своих интересов, точек взаимодействия и точек конфликта интересов.

Байден представляет глобального игрока, чьи интересы могут возникнуть в любом месте мира, при этом нарушения демократических свобод и и всяких разных толерантностей автоматически превращает место в сферу американских интересов.

Но здесь США готовы договариваться и взаимодействовать. Однако вмешательство во внутренние процедуры США, например, в выборы, они считают абсолютно недопустимым и пойдут на весьма жесткие меры.

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Если сформулировать более сжато и емко, то это следующий подход: доллар уже не правит всем миром, но доллар вместе с Тихоокеанским флотом все еще заставят считаться с собой всех. И Россию, в том числе.

Подход Путина не менее известен. Это не препятствовать любым действиям РФ на постсоветском пространстве, которое есть зона исключительных российских интересов. Не вмешиваться в то, что творит власть РФ на своей территории. Не приближаться всякими блоками вроде НАТО и его военными базами к границам РФ. Не провоцировать РФ, в первую очередь, за счет несогласованной смены правительств в зоне ее интересов.

Путин уверен, что его блеф, подкрепленным старым советским ядерным потенциалом, дает ему право на подобный подход.

Кому-то не нравится? Ну тогда надо становиться сильными и самостоятельными, а не требовать защиты и денег у больших дяденек и тетенек…

Из скудной конкретики по переговорам. Путин в очередной раз повторил свою трактовку "Минска", от которой он отказываться не намерен. И еще раз подчеркнул, что Россия в войне на Донбассе — миротворец (!)

Вот именно за эти предательские формулировки "Минска" и за те военные поражения, которые и привели к заключению этого "Минска", и следует спрашивать с Петра Порошенко.

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Соответственно, ближе к осени ждем попытку Владимира Зеленского внести "Формулу Штанмайера" в Верховную Раду. После чего досрочные выборы и президента, и парламента станут куда более реальными.

В общем, Байден намерен и дальше убеждать Путина, что жить и сотрудничать по правилам лучше, чем враждовать без правил. Путин полностью согласен, при условии, что правила формулирует он сам.

Все темы потенциальных договоренностей, в том числе, по ограничению вооружений, освоению Арктики, противостоянию киберугрозам, защите окружающей среды спущены на уровень экспертов. Причем, тема Украины на экспертный уровень не попала.

То есть, у нас все по-прежнему. По-прежнему так себе.

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