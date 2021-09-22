Берія з Банкової. Кому вигідний замах на Шефіра і чи перетворить він Зеленського на диктатора

Відповідь буде сильною?

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Існує історично недостовірна легенда, що кар'єра Берії стрімко пішла вгору після того, як він врятував Сталіна від замаху в Абхазії.

Схоже, яструби в Офісі президента України перечитали псевдоісторичні книги і вирішили повторити "спецоперацію" Лаврентія Павловича. З поправкою на відоме прислів'я: яка країна, такий і теракт.

Радий буду помилитися, але "замах" на Шефіра — це точно не "привіт" від олігархів, як у цьому нас намагаються переконати Офіс Президента України та його телеграм-канали, а привід переконати Володимира Зеленського, що настав час рішуче закручувати гайки. І припиняти "внутрішньопартійну дискусію" з "опортуністами" на кшталт Дмитра Разумкова, Андрія Смирнова, Ірини Венедиктової і того ж Сергія Шефіра.

Схоже, головна мета "замаху" — прискорити перетворення Зеленського на новоявленого автократа і зачистити в його оточенні "тих, хто вагається".

Ось тільки я чомусь впевнений, що якщо ці любителі спробують стрімко закрутити гайки в країні, у країни зірве різьбу.

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Тому що Зеленський на екваторі своєї першої каденції, як справедливо зауважила Інна Ведерникова, став до болю нагадувати Януковича після Євро-2012.

Ось тільки в оточенні чинного гаранта немає людей масштабу Льовочкіна або Клюєва. Зате клонів представників сумнозвісної "Сім'ї", хронічно хворих на булімію, хоч греблю гати. Тому розв'язка буде більш динамічною і веселою.

Першоджерело.