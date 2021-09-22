Берия с Банковой. Кому выгодно покушение на Шефира и превратит ли оно Зеленского в диктатора

Ответ будет сильным?

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Существует исторически недостоверная легенда, что карьера Берии стремительно пошла вверх после того, как он спас Сталина от покушения в Абхазии.

Похоже, ястребы в Офисе президента Украины перечитали псевдоисторических книг и решили повторить "спецоперацию" Лаврентия Павловича. С поправкой на известную пословицу: какая страна, такой и теракт.

Рад буду ошибиться, но "покушение" на Шефира — это точно не "привет" от олигархов, как в этом нас пытаются убедить Офис Президента Украины и его телеграмм-каналы, а повод убедить Владимира Зеленского, что пришло время решительно закручивать гайки. И прекращать "внутрипартийную дискуссию" с "оппортунистами" вроде Дмитрия Разумкова, Андрея Смирнова, Ирины Венедиктовой и того же Сергея Шефира.

Похоже, главная цель "покушения" — ускорить превращение Зеленского в новоявленного автократа и зачистить в его окружении "колеблющихся".

Вот только, я почему-то уверен, что если эти любители попытаются стремительно закрутить гайки в стране, у страны сорвет резьбу.

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Потому что Зеленский на экваторе своей первой каденции, как справедливо заметила Инна Ведерникова, стал до боли напоминать Януковича после Евро-2012.

Вот только в окружении действующего гаранта нет людей масштаба Левочкина или Клюева. Зато клонов представителей печально известной "Семьи", хронически больных булемией, пруд пруди. Поэтому развязка будет более динамичной и веселой.

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